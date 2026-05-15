El Concurso de EL DIA y su primer ganador: ya se juega por otro álbum y 20 paquetes de figuritas

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El Gran Concurso que lanzó EL DIA, con el auspicio de Rapicuotas, en el que los participantes compiten semanalmente por un álbum y 20 paquetes de figuritas del Mundial, ya tiene al primer ganador del primer sorteo efectuado ayer, y que se repetirá todos los jueves de mayo.
Con el número 180, el ganador resultó ser Valentino Funes, quien después de responder correctamente a la consigna de esta semana, se hizo acreedor de los dos premios que ofrece este juego.
Ahora vos también podés ser ganador porque arrancó una nueva tanda del concurso. Participar del juego que organiza El DIA es muy sencillo. Los lectores deberán escanear el código QR que se encuentra impreso en el matutino, completar los datos que se requieren y responder una sola pregunta que tiene la consigna. Todos los jueves de este mes habrá un sorteo distinto.
POR MES*
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