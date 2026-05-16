Con misterios, el Bicho busca el equipo para mañana

Fiel a su estilo, Nicolás Diez, entrenador de Argentinos Juniors, mantiene hermetismo con respecto a la estructura inicial del equipo que dispondrá en cancha mañana para recibir en el Estadio Diego Armando Maradona a Belgrano, por la semifinales del Torneo Apertura.

Sin embargo, a pesar de no haber indicios del probable once, todo indica que el entrenador del Bichito Colorado utilizará gran parte de la base que viene consolidado y que accedió al choque pre final del campeonato local.