Libertarios denunciaron “presiones” en Berisso

El bloque de concejales de La Libertad Avanza en Berisso denunció haber sufrido situaciones de “presión” e “intimidación” durante la segunda sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Berisso, donde -según afirmaron- integrantes del gremio ATE ingresaron al recinto, repartieron carteles y se acercaron a las bancas mientras se desarrollaba el debate legislativo.

El espacio sostuvo que durante la sesión se vivieron “momentos de extrema tensión institucional” y advirtió que existió un intento de “condicionar posiciones políticas mediante la exposición y el señalamiento” de sus representantes.