En Villa Elisa convocan a tejer por quienes más lo necesitan

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Encontraron muerto a un hombre que había desaparecido en La Plata: la madre cree que fue asesinado
Macri buscó marcarle la cancha a Milei y reposicionar al PRO como garante del cambio
Anunciaron otra semana de paro en la UNLP tras la marcha universitaria
Amplio triunfo de la conducción en el Colegio de la Abogacía local
Alquileres por encima de la inflación: advierten que el costo de alquilar sigue golpeando a los hogares
“No fue el final que esperábamos”: Nacho Fernández rompió el silencio tras la eliminación de Gimnasia
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Revés judicial para Tapia y Toviggino: anulan el fallo que había enviado la causa de la mansión de Pilar a Campana
“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco
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Tras marcar diferencias con Milei, Macri afirmó: "El PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa"
Imponente operativo en La Plata por presunta explotación laboral y trabajo infantil: en el predio había 100 personas
A corazón abierto: Pampita recordó a su hija Blanca con una carta desgarradora
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ATENCIÓN | Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata: anuncian lluvias para el fin de semana
Casa Metro presenta “La Luna Cautiva” y un show inmersivo con canciones de Fito Páez
VIDEO. Un policía asaltó un kiosco a cara descubierta en Lanús: terminó detenido y desafectado de la fuerza
Por las obras en el Parque Saavedra, vecinos alertan por el reducción de las calles
TyC Sports confirmó que transmitirá los partidos de la Selección Argentina en el Mundial
Berisso: la Libertad Avanza denunció “presiones” e intimidación durante una sesión del Concejo
Tras otro contenedor incendiado en el centro de La Plata, denunciarán los hechos ante la Justicia
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La Biblioteca Popular Alejo Iglesias, de Villa Elisa, lanzó su colecta de cuadraditos tejidos para confeccionar mantas solidarias que serán entregadas a familias de “La Casita” de El Rincón. El tamaño de las piezas debe ser de 20 por 20 centímetros. Quienes deseen colaborar con la campaña pueden acercar sus tejidos o consultar por WhatsApp al 0221 5779038.
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