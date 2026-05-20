Lograron el nacimiento de pollos incubados en huevos artificiales

Una empresa biotecnológica de Estados Unidos anunció que logró criar 26 pollos sanos dentro de huevos artificiales hechos con impresión 3D en silicona. La firma se llama Colossal Biosciences y presentó el logro como un paso hacia su meta de resucitar especies extintas.

El objetivo más inmediato es el moa gigante de Nueva Zelanda, un ave que medía casi cuatro metros de altura, pesaba unos 85 kilos y desapareció hace unos 600 años con la llegada de los polinesios a esas islas. Su tamaño hace imposible criarla en huevos de cualquier ave viva, por eso la empresa desarrolló este sistema alternativo. En este momento, Colossal está recopilando el ADN de las nueve especies de moa extintas para armar sus genomas completos y crear, a partir de ellos, embriones que se desarrollarían en estos huevos artificiales.

La membrana de silicona deja pasar el oxígeno hacia el interior, lo que resuelve un problema técnico que venía frenando este tipo de investigaciones. Según la empresa, el sistema imita las condiciones de un huevo natural, permite ver el desarrollo del embrión en tiempo real.

Colossal fue fundada en 2021 por el genetista George Church, de la Universidad de Harvard, y su mayor proyecto es resucitar al mamut lanudo, extinguido hace unos 4.000 años. Desde entonces reunió más de 620 millones de dólares de inversores como Paris Hilton, Peter Jackson y Thomas Tull, uno de los productores de la saga Jurassic World.