Juntan firmas en rechazo al cambio de circulación en el Parque Saavedra

Vecinos de las inmediaciones del Parque Saavedra convocaron a una juntada de firmas a realizarse esta tarde en 12 y 65 en rechazo al proyecto de extensión del emblemático espacio verde y la eliminación de la doble mano. Como se sabe, la Municipalidad prevé, en el marco de las obras que se llevan a cabo en el sector, un único sentido de circulación.

Con la actividad buscan aval vecina a fin de evitar que se concreten las modificaciones. "Serán muchos los afectados al retirar las ramblas alrededor de Parque. Quedará una sola mano de circulación, cambiarán los recorridos de los colectivos, se complicarán las calles laterales, será un caos total la zona", alertaron.

La jornada de protesta vecinal tendrá lugar a partir de las 17 horas. Para la ocasión los vecinos convocaron a escuelas y otras instituciones de la zona.