Por la inflación hay cambio en el índice de ajuste de alquileres
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Acoso escolar: condenan a la Provincia por no actuar en un caso de bullying
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Moria vs. Georgina: una traición, años de pelea y un acercamiento televisado
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La trama detrás de la “banda del 79”, acusada de sembrar terror en La Plata
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Un nene lucha por su remedio, contra el tiempo y la burocracia de la salud
Un elefante marino paró en la Isla Santiago y se niega a volver al agua
Fallas en los planes de vacunación y riesgos para chicos en edad escolar
Un camión sufrió una falla mecánica y perdió gran parte de su carga de carbón en la rotonda Favaloro
La Provincia habló de “catástrofe sanitaria” y apuntó contra Milei
Milei defendió a Menem, pero advirtió: “Santiago Caputo es mi hermano”
Reticencia de libertarios al proyecto de Kicillof para regular las apps
Organizaciones sociales y sindicatos marchan contra el ajuste en Salud
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Esta tarde, desde las 18, se llevará adelante la presentación oficial de las nuevas autoridades del Frente Grande La Plata, en un encuentro político y militante que reunirá a dirigentes, referentes sociales, sindicales y funcionarios. La actividad se realizará en la sede de la CTA Provincia de Buenos Aires, ubicada en calle 6 entre 46 y 47 de la ciudad de La Plata. Y contará con la presencia del intendente de Ensenada y presidente nacional del Frente Grande, Mario Secco; la diputada provincial Silvina Nardini; la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, Susana González, entre otros.
POR MES*
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