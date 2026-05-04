Al igual que Shell, YPF también subió el precio de sus naftas
Al igual que Shell, YPF también subió el precio de sus naftas
Resistencia vecinal ante el ocaso del servicio de la telefonía fija
Con restricciones, el Gobierno reabrió la sala de periodistas de la Casa Rosada y Adorni habla en conferencia de prensa
Estudiantes vs Racing y Gimnasia vs Vélez: a los platenses les tocó el lado más complejo de octavos
VIDEO.- El crimen de Luis Cubilla: un video registró la puñalada mortal
Muslera le regaló su camiseta a Barassi y cada vez es más "hincha" de Estudiantes
¿No leíste EL DIA del domingo? Las noticias que otros medios eligen no mostrar
Micros más caros en La Plata desde hoy y se prevé la normalización de frecuencias: a cuánto se fue el boleto
Colegios y facultades de la UNLP regresan a clases, pero en una semana habrá otro paro
VIDEO. Motochorros, uno de los grandes dramas que atraviesan la Ciudad
Demoras en el Tren Roca entre La Plata y Constitución: enojo de pasajeros y falta de información oficial
El Gobierno reglamentó un capítulo esencial de la reforma laboral
Aseguran que Irán atacó un barco militar de Estados Unidos cerca del estrecho de Ormuz
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Denuncian otro ataque antisemita a un centro cultural de la Ciudad
Otra vez el corazón roto: Pampita, separada, se fue a Miami “a pasar las penas”
El Gobierno libera el mercado de vapeadores y crea un registro obligatorio para controlarlos
Se encienden alarmas en el campo: la liquidación de dólares cayó 11% en el primer cuatrimestre
El desfile de mascotas reunió a una multitud en Plaza Azcuénaga
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Los números de la suerte del lunes 4 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Mientras rige la tregua entre ambos países
Escuchar esta nota
Irán disparó hoy dos misiles contra una fragata de Estados Unidos que se aproximaba al estrecho de Ormuz, prácticamente bloqueado a la navegación desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, aseguró la agencia de prensa iraní Fars.
"La fragata, que navegaba este lunes en el estrecho de Ormuz en violación de las reglas de navegación y de seguridad marítima cerca de [el puerto de] Yask, fue blanco de un ataque de misiles tras haber ignorado una advertencia de la Marina iraní", escribe Fars sin citar sus fuentes, una información todavía sin confirmación oficial.
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el domingo que Estados Unidos guiará "con total seguridad" a los buques de terceros países bloqueados en el estrecho, por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí