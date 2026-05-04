Último día para adquirir las tarjetas para la “Cena del dirigente”

VIDEO.- El crimen de Luis Cubilla: un video registró la puñalada mortal
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Micros más caros en La Plata: prevén normalización de las frecuencias
Sorpresa este domingo en La Plata: bajó la nafta súper en las estaciones YPF, pero subió en Shell
Convocan a una reunión de urgencia por la ola de inseguridad en Tolosa
El Gobierno reabre la Sala de Periodistas y hay expectativa por una conferencia de Manuel Adorni
VIDEO. Violento robo de motochorros en La Plata: persiguieron a un joven y le apuntaron para sacarle la moto
Gran Premio de Miami: Colapinto terminó séptimo tras una sanción a Leclerc y logró su mejor puesto en la Fórmula 1
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Educación en La Plata: distracción digital, ausentismo y deterioro del aprendizaje
Las vacantes en la Suprema Corte de la Provincia serán el motivo de negociaciones: Massa y Máximo ya están pidiendo su parte
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Javier Milei entra en una meseta: cae el entusiasmo, pero la oposición no logra capitalizarlo
Juana Viale paró en seco a un invitado y la mesa ardió en vivo
Días de ajuste del alquiler, con la inflación arriba de la fórmula ICL
Impensado cruce entre un reconocido streamer platense y Galperín por un video: "¿Te vas a reír de una jubilada?"
Gobierno en tensión: entre la defensa cerrada, el malestar social y un poder fragmentado
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Intentaron escapar tras un robo a mano armada en Tolosa y terminaron detenidos
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Adorni evitó una catástrofe y el oficialismo confronta para desviar el foco de las señales económicas adversas
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La Federación de Instituciones invita a participar de su tradicional “Cena del dirigente” el próximo 8 de mayo en el camping de Sosba. En el encuentro se entregará el premio “El Sembrador” a Francisco Gliemmo y a Rubén Pesci. Desde la organización informaron que los interesados tendrán tiempo hasta hoy para adquirir las tarjetas para asistir a la cena en la que los dirigentes celebran su actividad.
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