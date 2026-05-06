6 de Mayo de 2026 | 20:32

Como todos los domingos, la edición impresa de EL DIA de los domingos viene recargada. Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil... aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, este diario trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.

Si te perdiste las notas de esta semana, dejamos una selección de las más destacadas:

• Adultos mayores que siguen trabajando aún jubilados: testimonios platenses de hobbies remunerados y oficios que no perecen

• La distimia, un trastorno depresivo persistente, entre avances científicos y deudas sociales

• La andropausia, hoy: la falta de testosterona oscila entre el subdiagnóstico y el exceso de tratamientos

• Temporada alta en el cine: se vienen los tanques de Hollywood, todos juntos

• Los Premios Oscar se plantan y la Academia no aceptará películas creadas con inteligencia artificial: los motivos

• Detrás de escena de “Foreign Tongues”: cómo es el nuevo disco de los Rolling Stones

• Antonia: el laberinto de la identidad y la historia, la nueva novela de Graciela Ramos

• El oficio de mirar: las guerras según Arturo Pérez-Reverte

• Amor a los 40: del chat a convertirse en compañeros de vida

• Vivir con un animal en la vejez: beneficios, cuidados y cómo elegir al compañero ideal

• No existe un “minuto mágico” para quemar grasa: qué dice realmente la fisiología del ejercicio

• Dietas hiperproteicas extremas: qué dice la ciencia sobre comer solo carnes, huevos y grasas

• El órgano que más envejece: por qué el músculo es el que más sufre el paso del tiempo

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día con las cartas de lectores.