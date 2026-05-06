Realizarán simulacro de emergencia en la estación YPF de 7 y 32

Hoy a las 10 YPF realizará un simulacro de emergencia en la Estación de Servicio YPF OPESSA de 7 y 32. Participarán Bomberos de la Policía de La Plata, Defensa Civil y Control Urbano de la Municipalidad de La Plata.

Según explicaron, “no es una situación real ni hay riesgos para la comunidad, pero puede verse movimiento operativo y presencia de personal de seguridad en la zona”, aseguraron los organizadores del ejercicio programado.