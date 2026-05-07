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Campaña solidaria por ropa de abrigo para niños y familias

Campaña solidaria por ropa de abrigo para niños y familias

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7 de Mayo de 2026 | 02:30
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El proyecto “Educando por el Barrio”, de Villa Elvira, lanzó la campaña “Abrigaditos” para familias y chicos en situación de vulnerabilidad. Se necesitan camperas, mantas, zapatillas y aportes económicos. Donaciones al alias “educando2026.mp”, a nombre de Ana Gurina. Cada aporte permite adquirir elementos esenciales: $15.000, un pijama; $20.000, una campera y $18.000 una manta.

 

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