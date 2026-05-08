Actividades: cursos para jubilados, almuerzo y baile

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Comenzaron las inscripciones de los cursos UPAMI. La oferta incluye opciones presenciales y virtuales, con temáticas que van desde idiomas, informática y escritura hasta arte, música, teatro, memoria, bienestar y salud emocional. Cada afiliado podrá inscribirse en hasta cinco cursos y también pueden participar no afiliados a PAMI. La UGL VII La Plata tiene una propuesta de 90 cursos en 8 Facultades de la UNLP y en la UTN Regional La Plata. En el ámbito de la UNLP, el programa se desarrolla en la Facultad de Informática, Trabajo Social, Artes, Periodismo y Comunicación Social, Humanidades y Ciencias de la Educación, Ciencias Naturales y Museo, Psicología y Ciencias Económicas. En total, en La Plata existe una oferta de 32 propuestas virtuales y 58 presenciales. Para las inscripciones, ingresar a comunidad PAMI en https://www.pami.org.ar o acercarse de lunes a viernes, de 7 a 14, al Área Sociopreventiva de la UGL VII La Plata, ubicada en 7 Nº 170 entre 35 y 36 ó llamar al 439-1054 ó 439-1041.
Mañana, a las 12, el Club Villa Vieyra (77, entre 1 y 115) habrá un almuerzo y baile organizado por el Centro de Jubilados de Villa Elvira. Actuará Marcelo Gabriel. Reservas: 221-494-8808 o 221-601-3008. Teniendo en cuenta que habrá servicio de buffet, se solicita a los asistentes concurrir con su propia vajilla.
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