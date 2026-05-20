Cayó en Ensenada un joven acusado de un homicidio en José C. Paz: estaba prófugo tras un crimen a tiros

Un joven de 18 años acusado de haber participado en un homicidio ocurrido días atrás en José C. Paz fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Ensenada, donde permanecía oculto mientras era intensamente buscado por la Justicia.

El operativo se llevó a cabo este miércoles por la tarde, cerca de las 15.30, en la zona de Herminio Massantonio y Belgrano, en el barrio YPF de Ensenada. Allí, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Primera, junto con personal motorizado, lograron interceptar al sospechoso, sobre quien pesaba una orden judicial de detención por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

De acuerdo a la investigación, el acusado se encontraba prófugo desde el pasado 17 de mayo, cuando ocurrió el crimen de un joven de 21 años en José C. Paz. La víctima había ingresado gravemente herida al Hospital Caporaletti con una lesión de arma de fuego a la altura de la clavícula izquierda y otra en la espalda, aunque finalmente murió a causa de las heridas.

Según la reconstrucción inicial, el episodio se produjo en una vivienda ubicada sobre calle Lasalle, entre Fournier y Viena, donde la víctima se encontraba junto a al menos otras tres personas. En ese contexto, uno de los presentes manipulaba un arma de fuego que terminó siendo accionada, provocándole una herida fatal al joven.

Fuentes policiales indicaron que el sospechoso habría escapado hacia Ensenada luego de que, tras el crimen, se registraran incidentes y ataques contra viviendas de familiares del acusado en José C. Paz. De acuerdo al parte oficial, inicialmente intentó alojarse en la casa de una familiar, pero al enterarse de lo ocurrido esta se negó a recibirlo, por lo que terminó alquilando una habitación en una pensión ubicada en la zona donde finalmente fue localizado.

La detención se concretó luego de que la madre del joven se presentara ante la Policía y aportara datos sobre el paradero de su hijo, además de manifestar su intención de convencerlo para que se entregara.

La causa quedó en manos de la UFI N°23 y el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial San Martín, que dispusieron las diligencias de rigor. Como siempre, omití la identificación del detenido y preservé datos sensibles de las personas involucradas.

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