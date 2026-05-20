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Triple choque fatal entre un camión y dos utilitarios en la Panamericana: murió un hombre de 61 años

Por Redacción

Un hombre de 61 años murió este miércoles al chocar su utilitario contra otro vehículo en la autopista Panamericana, sentido a provincia. Fuentes policiales informaron que una Peugeot Berlingo gris (patente IOY092), una Peugeot Berlingo blanca (matrícula AE205AE) y un camión de caja térmica KYC Mamut Box (AH598UV) colisionaron a la altura del kilómetro 16,5, frente a Debenedetti.El conductor de uno del primer rodado implicado, identificado como Gerardo Rafael Dattero, falleció en el acto como consecuencia del fuerte impacto, mientras que otra persona resultó gravemente herida.
En este contexto, la UFI Vicente López Oeste intervino en el caso e imputó por homicidio culposo a dos jóvenes de 28 y 19 años, cuyos nombres son Juan Gabriel Fernández y Matías Joaquín Ramos.
El tránsito de la autovía permaneció reducida en dos carriles durante unas horas como consecuencia del operativo de las autoridades para retirar a los vehículos y al trabajo de los peritos de la Policía Científica, al tiempo que intervino personal policial de la Comisaría Tercera de Munro.

El conductor de uno del primer rodado implicado, identificado como Gerardo Rafael Dattero, falleció en el acto como consecuencia del fuerte impacto, mientras que otra persona resultó gravemente herida.En este contexto, la UFI Vicente López Oeste intervino en el caso e imputó por homicidio culposo a dos jóvenes de 28 y 19 años, cuyos nombres son Juan Gabriel Fernández y Matías Joaquín Ramos.
El tránsito de la autovía permaneció reducida en dos carriles durante unas horas como consecuencia del operativo de las autoridades para retirar a los vehículos y al trabajo de los peritos de la Policía Científica, al tiempo que intervino personal policial de la Comisaría Tercera de Munro.

En este contexto, la UFI Vicente López Oeste intervino en el caso e imputó por homicidio culposo a dos jóvenes de 28 y 19 años, cuyos nombres son Juan Gabriel Fernández y Matías Joaquín Ramos.El tránsito de la autovía permaneció reducida en dos carriles durante unas horas como consecuencia del operativo de las autoridades para retirar a los vehículos y al trabajo de los peritos de la Policía Científica, al tiempo que intervino personal policial de la Comisaría Tercera de Munro.

El tránsito de la autovía permaneció reducida en dos carriles durante unas horas como consecuencia del operativo de las autoridades para retirar a los vehículos y al trabajo de los peritos de la Policía Científica, al tiempo que intervino personal policial de la Comisaría Tercera de Munro.

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