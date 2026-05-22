Crece la expectativa por la posible visita del papa León XIV a la Argentina

El mensaje en redes sociales que el canciller Pablo Quirno subió este viernes hizo crecer las expectativas de una visita del papa León XIV a la Argentina este año.

"Vine a reunirme con el Presidente para darle “la Buena Noticia” que hará feliz a todo el pueblo argentino", comienza el mensaje que subió pasado el mediodía a su cuenta en X. "Sólo resta definir la fecha…qué linda Primavera…!Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC", completa el texto compartido por el canciller.

Este mensaje se da luego que la Conferencia Episcopal de Uruguay (CEU) informó que está en tratativas para que el Papa visite ese país en noviembre, algo que alentó expectativas de que también venta a la Argentina.

El Sumo Pontífice tendría previsto realizar una gira regional que comenzaría durante la primera quincena de noviembre en Uruguay y podría incluir escalas en nuestro país y en Perú.