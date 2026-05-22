Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Política y Economía

Crece la expectativa por la posible visita del papa León XIV a la Argentina

El papa León XIV y el presidente Javier Milei

Por Redacción

El canciller Pablo Quirno se reunió con el presidente Javier Milei "para darle “la Buena Noticia” que hará feliz a todo el pueblo argentino"

El mensaje en redes sociales que el canciller Pablo Quirno subió este viernes hizo crecer las expectativas de una visita del papa León XIV a la Argentina este año.

"Vine a reunirme con el Presidente para darle “la Buena Noticia” que hará feliz a todo el pueblo argentino", comienza el mensaje que subió pasado el mediodía a su cuenta en X. "Sólo resta definir la fecha…qué linda Primavera…!Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC", completa el texto compartido por el canciller.

Este mensaje se da luego que la Conferencia Episcopal de Uruguay (CEU) informó que está en tratativas para que el Papa visite ese país en noviembre, algo que alentó expectativas de que también venta a la Argentina.

El Sumo Pontífice tendría previsto realizar una gira regional que comenzaría durante la primera quincena de noviembre en Uruguay y podría incluir escalas en nuestro país y en Perú.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?