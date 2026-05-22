Cuadernos: un testigo se desdijo sobre Cristina

El encargado del edificio donde vivieron Néstor y Cristina Kirchner en la esquina de Uruguay y Juncal volvió a declarar en la causa Cuadernos y modificó de manera sustancial el testimonio que había dado durante la instrucción del expediente en 2018.

Julio César Silva se presentó ante el Tribunal Oral Federal 7 y sostuvo que en aquella oportunidad firmó una declaración “sin leer” y bajo presión. “Cometí un delito, firmé eso sin leerlo”, afirmó durante la audiencia.

En su declaración original había asegurado haber visto a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, ingresar al edificio “con bolsos y valijas casi semanalmente”. Sin embargo, ante los jueces dijo que sólo lo vio “una o dos veces con bolsos” y negó haber presenciado movimientos frecuentes de dinero o equipaje.

Según la investigación judicial y distintos testimonios incorporados a la causa, el departamento de Recoleta habría funcionado como un punto de recepción de dinero vinculado a la recaudación ilegal de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

La acusación sostiene que en el inmueble de Uruguay 1306 se realizaron decenas de entregas de dinero. En la resolución judicial se menciona que allí “se hicieron 87 entregas por U$S 69.722.600”.

En ese marco también se incorporó al expediente la declaración del ex secretario de Obras Públicas José López, quien aseguró que en 2007 se entregó en ese edificio una valija con alrededor de ocho millones de dólares provenientes de la recaudación de obras viales.

La relación con Daniel Muñoz

Durante la audiencia, Silva explicó que conoció a Daniel Muñoz cuando Néstor Kirchner llegó a la Presidencia y que el ex secretario solía frecuentar el departamento incluso después de que la familia presidencial se mudara a la Quinta de Olivos. El encargado detalló que Muñoz tenía llaves de los accesos al edificio y que habitualmente pasaba a buscar correspondencia destinada a la familia Kirchner. También contó que logró conseguir trabajo para sus dos hijas a través de un pedido que le hizo al ex funcionario.

Según relató, Muñoz “siempre andaba con un portafolio y a veces con un bolsito de mano”, aunque negó haber visto el movimiento constante de valijas y bolsos que figuraba en su declaración previa.

Otro de los momentos destacados de la audiencia fue cuando Silva recordó el allanamiento ordenado por el fallecido juez Claudio Bonadio en el departamento de Recoleta. El encargado afirmó que estuvo presente durante más de once horas y aseguró haber escuchado una conversación telefónica entre el magistrado y el comisario a cargo del operativo.

Según su relato, Bonadio habría ordenado continuar el procedimiento hasta encontrar algún elemento de interés. “Se escuchaba clarito porque gritaba”, afirmó Silva al explicar cómo oyó la conversación.