La Provincia cuestionó la quita de la Zona Fría

La Cámara de Diputados de la Nación avanzó con una reforma a la ley de Zona Fría que impacta de lleno sobre miles de bonaerenses que deberán pagar más caras las tarifas de gas.

La norma establecía un benefia pobladores de 77 municipios que será quitado en el caso de que el Senado transforme en ley el proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

En ese marco, la Provincia salió a cuestionar con dureza esa decisión. “Cuando pensábamos que había llegado al límite de crueldad, el Gobierno nacional vuelve a castigar al pueblo, esta vez con la modificación del régimen de Zona Fría. Un proyecto que descarga aun más sobre la gente el peso de un ajuste que cada día está más lejos de ser para la casta”, dijo el gobernador Axel Kicillof.

El mandatario se refirió al tema luego de encabezar una actividad en Florencio Varela. “De ningún modo el Senado debe convalidar esta iniciativa que profundiza la desigualdad y le complica la vida a millones de argentinos”, añadió.

“La verdad que es muy tremendo, muy terrible lo que nos estamos enterando, que es que consiguió el Gobierno que la motosierra viniera con apoyo del Congreso Nacional, lo que pone en riesgo la tarifa y por tanto las condiciones de vida de millones de argentinos en todo el país”, sostuvo Kicillof. Y en ese marco no descartó acudir a la Justicia.