La UCR busca reforzar su estructura territorial con una convocatoria federal

La conducción nacional de la Unión Cívica Radical y los gobernadores del partido mantuvieron una reunión en la sede del Comité Nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, donde resolvieron convocar a un “encuentro federal” con representantes partidarios de todas las provincias para fortalecer la presencia política y territorial del radicalismo.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella, y contó con la participación de los gobernadores Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Leandro Zdero, de Chaco; y Carlos Sadir, de Jujuy. El mandatario correntino Juan Pablo Valdés no pudo asistir, aunque envió una carta expresando su respaldo a la iniciativa.

Tras la reunión, los dirigentes difundieron un comunicado conjunto en el que remarcaron la necesidad de consolidar la cohesión interna del partido frente al escenario político, económico e institucional que atraviesa el país.

“La unidad de la UCR es condición indispensable para gravitar en la vida política nacional respetando la convivencia entre las distintas miradas con un horizonte común”, señalaron.

En ese marco, ratificaron la intención de fortalecer el trabajo territorial del partido y reafirmar el compromiso del radicalismo con la defensa de las instituciones democráticas y la calidad de la representación política.

En el documento también destacaron la gestión de las cinco provincias gobernadas actualmente por la UCR, a las que definieron como “la mejor expresión de un radicalismo que gobierna, gestiona y transforma”.

Según expresaron, esas administraciones “sostienen la educación pública, garantizan la seguridad, impulsan la producción, invierten en infraestructura y honran la palabra empeñada con sus ciudadanos”.

Además, afirmaron que los gobiernos radicales demuestran que “se puede gobernar con honestidad, con coraje y con resultados”, y dijeron que el partido “tiene mucho para aportarle a la Argentina que viene”.

Agenda federal

La reunión también sirvió para delinear una agenda política común orientada al desarrollo federal. Los gobernadores y dirigentes nacionales asumieron el compromiso de trabajar de manera conjunta para impulsar políticas que favorezcan la generación de empleo privado, el fortalecimiento de las economías regionales y la recuperación de la competitividad.

Para avanzar en esos objetivos, acordaron coordinar acciones desde las gobernaciones, intendencias, bloques legislativos y estructuras partidarias y juveniles de todo el país.

“Escuchar a la sociedad y construir consensos” fue otro de los puntos remarcados por los dirigentes, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la presencia del radicalismo en el escenario nacional frente a los desafíos políticos y económicos actuales.