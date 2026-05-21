Milei se reunió con Adorni para repasar la agenda de gestión

El presidente Javier Milei recibió esta mañana al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Residencia de Olivos para una nueva reunión de trabajo en medio de la polémica abierta entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que escaló en redes sociales.



"Es un desayuno de trabajo", sintetizaron fuentes oficiales. Asimismo, luego de casi tres horas, los funcionarios repasaron la agenda de gestión y los proyectos que se enviarán al Congreso en los próximos días.

La última reunión del estilo tuvo lugar el pasado viernes que, en el segundo tramo del encuentro, se sumó además el canciller Pablo Quirno.

El intercambio se dio luego de que la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, anticipara la presentación de su declaración jurada en un nuevo gesto de presión al funcionario nacional, al que apuró para que hiciera pública la suya en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Tras la promesa de mostrar el detalle de su patrimonio, el jefe de Gabinete aún trabaja con su contador y promete enviar la declaración a la Oficina Anticorrupción a principios de junio.

En paralelo, la administración libertaria transita situaciones de tensión abiertas a raíz de la denuncia en X de Santiago Caputo contra el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al que responsabilizó por manejar la cuenta @PeriodistaRufus que tiene mensajes críticos al Gobierno.

Esta mañana, Menem desmintió las versiones y propuso dirimir las diferencias hacia adentro. Pese a los intentos por aclarar el tema, la tensión escala y empantana la gestión.

Lo cierto es que la administración libertaria tiene planes de retomar el ritmo de la actividad legislativa. El pasado miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley del Gobierno que busca reducir el alcance geográfico del régimen de Zona Fría, y de esa manera recortar el sistema de subsidios al consumo de gas.