Patricia Bullrich se adelantó a Manuel Adorni y presentó su declaración jurada

La jefa del bloque libertario en el Senado adelantó la entrega de su declaración patrimonial antes del vencimiento fijado por la Oficina Anticorrupción. El movimiento reaviva la interna en el Gobierno.



La senadora nacional Patricia Bullrich presentó su declaración jurada patrimonial antes de la fecha límite establecida por la Oficina Anticorrupción y se convirtió en la primera referente libertaria en completar el trámite. La decisión volvió a marcar diferencias con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que todavía no formalizó la presentación.



La presentación de Bullrich ya figura en el sistema administrativo del Senado. La documentación también deberá impactar en la Oficina Anticorrupción antes del 31 de julio, fecha fijada tras la prórroga otorgada para las declaraciones de funcionarios.



Dos semanas atrás, Bullrich había tomado distancia del jefe de Gabinete al reclamar públicamente que entregara la documentación. La dirigente sostuvo: “La presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla”.



La senadora agregó en declaraciones televisivas: “¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora? Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior». Sus dichos generaron repercusiones dentro del oficialismo y obligaron a Javier Milei a intervenir para bajar la tensión interna.





Desde Estados Unidos, el Presidente buscó respaldar a Adorni y afirmó: “Patricia spoileó a Manuel, adelantó lo que efectivamente va a suceder”. Milei también aseguró que el funcionario “tiene ya los números”.



Sin embargo, Adorni todavía no presentó su declaración jurada. Desde su círculo habían anticipado que la entrega podría concretarse hacia fines de este mes, aunque sin precisar una fecha exacta.



La investigación judicial contra Adorni



El caso que involucra al funcionario comenzó en febrero luego de una serie de revelaciones vinculadas a su patrimonio y viajes. La investigación judicial apunta a un presunto enriquecimiento ilícito y derivó en cuestionamientos públicos sobre la evolución de sus bienes desde ejerce como funcionario público.



En paralelo, Javier y Karina Milei sostuvieron el respaldo político al jefe de Gabinete tanto en público como en privado. Dentro de la Casa Rosada consideran que el conflicto se cerrará cuando el funcionario concrete la presentación de la declaración jurada.



Fuentes del entorno de Adorni insistieron en que “los números le cierran” y señalaron que nunca evaluaron utilizar la prórroga completa hasta el 31 de julio para entregar la documentación ante la Oficina Anticorrupción.

Escribí acá…

Patricia Bullrich se adelantó a Manuel Adorni y presentó su declaración jurada

La jefa del bloque libertario en el Senado adelantó la entrega de su declaración patrimonial antes del vencimiento fijado por la Oficina Anticorrupción. El movimiento reaviva la interna en el Gobierno.

La senadora nacional Patricia Bullrich presentó su declaración jurada patrimonial antes de la fecha límite establecida por la Oficina Anticorrupción y se convirtió en la primera referente libertaria en completar el trámite. La decisión volvió a marcar diferencias con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que todavía no formalizó la presentación.

La presentación de Bullrich ya figura en el sistema administrativo del Senado. La documentación también deberá impactar en la Oficina Anticorrupción antes del 31 de julio, fecha fijada tras la prórroga otorgada para las declaraciones de funcionarios.

Dos semanas atrás, Bullrich había tomado distancia del jefe de Gabinete al reclamar públicamente que entregara la documentación. La dirigente sostuvo: “La presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla”.

La senadora agregó en declaraciones televisivas: “¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora? Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior». Sus dichos generaron repercusiones dentro del oficialismo y obligaron a Javier Milei a intervenir para bajar la tensión interna.

Desde Estados Unidos, el Presidente buscó respaldar a Adorni y afirmó: “Patricia spoileó a Manuel, adelantó lo que efectivamente va a suceder”. Milei también aseguró que el funcionario “tiene ya los números”.

Sin embargo, Adorni todavía no presentó su declaración jurada. Desde su círculo habían anticipado que la entrega podría concretarse hacia fines de este mes, aunque sin precisar una fecha exacta.

La investigación judicial contra Adorni

El caso que involucra al funcionario comenzó en febrero luego de una serie de revelaciones vinculadas a su patrimonio y viajes. La investigación judicial apunta a un presunto enriquecimiento ilícito y derivó en cuestionamientos públicos sobre la evolución de sus bienes desde ejerce como funcionario público.

En paralelo, Javier y Karina Milei sostuvieron el respaldo político al jefe de Gabinete tanto en público como en privado. Dentro de la Casa Rosada consideran que el conflicto se cerrará cuando el funcionario concrete la presentación de la declaración jurada.

Fuentes del entorno de Adorni insistieron en que “los números le cierran” y señalaron que nunca evaluaron utilizar la prórroga completa hasta el 31 de julio para entregar la documentación ante la Oficina Anticorrupción.