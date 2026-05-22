Auto chocó contra un puente, explotó en llamas y rescataron al chofer en Quilmes Oeste

un auto chocó contra un puente, explotó en llamas y rescataron al chofer

Un automovilista sobrevivió a un violento choque y posterior incendio de su vehículo este miércoles a las 22:00 horas en el límite de Quilmes Oeste. El conductor perdió el control de su rodado sobre el Camino General Belgrano e impactó directamente contra la estructura del puente sobre el arroyo. El coche ardió casi por completo en pocos minutos debido al fuerte impacto y a la presencia de un equipo de gas licuado. El personal de Bomberos Voluntarios retiró a la víctima con vida del habitáculo antes de la destrucción total de la carrocería.

El siniestro vial provocó un inmediato e importante despliegue de las fuerzas de seguridad y de salud en la zona afectada. Varios vecinos del barrio escucharon una fuerte detonación tras la colisión del automóvil contra el puente de hormigón. El fuego se propagó con extrema rapidez desde el sector del motor hacia el resto de la cabina de pasajeros.

Los efectivos policiales, los médicos del SAME y las dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Quilmes acudieron al lugar tras recibir las alertas vecinales. Los rescatistas trabajaron bajo una enorme tensión para asegurar la zona y extraer al conductor del habitáculo antes de que las llamas cubrieran la totalidad del vehículo siniestrado.

La ambulancia del SAME trasladó al herido de urgencia hacia el Hospital de Quilmes. El paciente ingresó al nosocomio con quemaduras y lesiones de distinta consideración, pero los médicos confirmaron que permanece con vida gracias al rápido auxilio.

Las fuentes policiales explicaron que la presencia de un equipo de GNC en el baúl del coche obligó a los bomberos a tomar precauciones extremas para evitar una tragedia de mayor magnitud. Las cuadrillas realizaron intensos trabajos de enfriamiento sobre el tanque de gas y el motor para neutralizar el riesgo de una explosión secundaria. Las autoridades policiales iniciaron las pericias accidentológicas para determinar las causas exactas que provocaron la pérdida de control del rodado.