Baleó a un motociclista y lo atraparon arriba de un auto en Berazategui

Efectivos de la Comisaría Berazategui 3ra arrestaron a un peligroso delincuente este miércoles por la tarde en la intersección de las calles 31 y 160 tras un violento asalto armado. El sospechoso, identificado por la policía como Jonathan Gabriel O., asaltó y baleó a un motociclista en la zona de las calles 30 y 163. El operativo de captura se concretó mediante un cerrojo en la vía pública que interceptó al implicado mientras se trasladaba en un vehículo particular.

El violento hecho de inseguridad conmocionó a los vecinos del barrio. El atacante descendió de un automóvil particular en las inmediaciones de las calles 30 y 163. El sujeto abordó de forma imprevista a dos ciudadanos que se desplazaban en una motocicleta marca Honda. El asaltante exigió la entrega inmediata de las llaves del rodado para consumar el robo de la unidad.

Las víctimas opusieron una tenaz resistencia en medio de la vía pública. El agresor reaccionó con extrema violencia física ante la negativa de los jóvenes. El sospechoso propinó un fuerte golpe de puño en el rostro de una de las víctimas. El delincuente disparó con su arma de fuego contra la pierna del segundo motociclista de manera inmediata. Los médicos del Hospital Evita Pueblo recibieron al herido de urgencia y le brindaron los cuidados correspondientes en el centro de salud.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 2 inició las tareas investigativas de forma urgente. El personal judicial identificó tres domicilios que presentaban vínculos directos con el sospechoso. El Juzgado de Garantías N° 4 otorgó las correspondientes órdenes de allanamiento y detención con las pruebas recolectadas. Los efectivos policiales montaron una vigilancia discreta para dar con el paradero del prófugo.

Los uniformados localizaron y detuvieron a Jonathan Gabriel O. en la esquina de las calles 31 y 160. El implicado circulaba a bordo de un automóvil Volkswagen Vento al momento de la interceptación policial. Las autoridades realizaron una requisa de urgencia sobre el vehículo y las pertenencias del detenido. Los agentes secuestraron el teléfono celular del acusado junto con las llaves de la motocicleta Honda que pertenecían a las víctimas. El detenido quedó alojado en la seccional policial a disposición de la justicia.