Celebraciones por el 25 de mayo en Berazategui

Enterate de los los shows gratis y los cortes de calle clave

La Municipalidad de Berazategui celebrará el 216° aniversario de la Revolución de Mayo este lunes 25 de mayo a partir de las 10:30 horas en la intersección de la Avenida 14 y la calle 131 A. El intendente Carlos Balor impulsa este tradicional encuentro patrio para toda la comunidad local con acceso libre y gratuito. La Secretaría de Cultura y Educación organiza un desfile cívico-tradicionalista y un festival folclórico para conmemorar la fecha patria. Las autoridades suspenderán las actividades de manera inmediata en caso de condiciones climáticas adversas.

Los vecinos de la ciudad disfrutarán de una amplia variedad de propuestas artísticas durante la jornada. El evento contará con la participación activa de ballets folclóricos y diversos espectáculos de música en vivo sobre el escenario principal. Los asistentes degustarán comidas típicas tradicionales preparadas por cocineros locales. Asimismo, la Feria "Regalá Cultura" ofrecerá productos artesanales únicos que los emprendedores del distrito elaboran de forma independiente.

El área de tránsito municipal dispondrá un operativo de seguridad que afectará la circulación vehicular en las inmediaciones del predio. Las siguientes arterias permanecerán cerradas al tránsito desde las 7:30 hasta las 14:00 horas: la Avenida 14 entre la Avenida Vergara y la calle 133; y la Avenida Vergara entre la Avenida 14 y la Avenida Julieta Lanteri (21), en la mano que se dirige hacia Quilmes. El Municipio sugiere a los automovilistas el desvío por las calles 13 y 15 para evitar demoras en el sector céntrico.