El extraño alfajor con corazón de mandarina que barrió a todos

La firma local "Alfajores del Mar" obtuvo el premio al mejor alfajor del certamen "Kilómetro Argentino del Alfajor" este fin de semana en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo de Berazategui. El producto estrella conquistó el voto del jurado técnico con un innovador relleno de corazón de mandarina. El intendente Carlos Balor encabezó la ceremonia de premiación el sábado por la tarde en el complejo de la calle 148 y 18. Los organizadores convocaron a más de 90 productores de todo el país para esta edición de 2026.

El alfajor ganador logró el primer puesto gracias a la calidad de sus materias primas y a su sabor equilibrado. La propuesta innovadora de la fruta cítrica llamó la atención de los especialistas de forma inmediata. El público y los jurados destacaron la audacia del contraste entre el dulce tradicional y la acidez de la mandarina. Esta receta particular inclinó la balanza a favor del productor local durante la deliberación de la competencia principal.

La marca campeona cuenta con un origen compartido entre la localidad bonaerense de Bahía San Blas y el distrito de Berazategui. Su consagración en el torneo ratifica el excelente nivel de la manufactura regional en la actualidad. Los organizadores del evento también entregaron menciones especiales a otras firmas destacadas de la zona como Barcelona, Nurco, Dulceherencia, Arriero, Rincón Vegano y Albríos. Estas empresas recibieron el aplauso de la comunidad por su constante aporte al crecimiento de la producción local y el empleo.

La asociación "Kilómetro Argentino del Alfajor" planificó el encuentro bajo la conducción de su coordinadora, Agustina Laporte. La feria gastronómica reunió a decenas de productores artesanales, pequeños emprendedores y familias que colmaron las instalaciones del predio municipal. La entrada al Centro Roberto De Vicenzo fue libre y gratuita para todos los asistentes durante las dos jornadas de exposición.

La jornada del domingo presentó una destacada dimensión internacional para el evento. El Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar, recorrió los diversos puestos de degustación. El diplomático acompañó al intendente Carlos Balor en su caminata y conversó con los productores locales sobre los métodos de elaboración artesanal de la repostería criolla.

La entrega de premios cerró con la definición de otras categorías técnicas de relevancia para el sector. El máximo galardón para el rubro de "Mejor Dulce de Leche" quedó en manos de la marca bonaerense "Enecimo". Los resultados de este concurso consolidan el éxito del festival y posicionan el desarrollo gastronómico del distrito en el mapa de la producción artesanal del país.