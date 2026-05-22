Encuentro Artístico Salta-Quilmes en Casa de la Cultura

La Casa de las Culturas de Quilmes celebrará el "Encuentro Artístico Salta-Quilmes" este viernes 22 de mayo a las 18 para ofrecer una variada propuesta de música, fotografía y artes visuales. El evento reunirá a creadores bonaerenses y norteños en el emblemático edificio de la esquina de Rivadavia y Sarmiento. El Municipio de Quilmes y diversas agrupaciones locales coordinaron esta jornada gratuita y abierta para toda la comunidad. Los organizadores buscan un intercambio cultural directo entre el público y los artistas.

La propuesta cultural destaca especialmente por la participación de Emilio Barrabino. Este reconocido músico quilmeño reside actualmente en la provincia de Salta. El artista regresará a su ciudad de origen para compartir el escenario con el instrumentista Ezequiel Benítez. Ambos compositores prepararon un repertorio que tiende un puente musical entre el norte del país y el conurbano sur.

La faceta plástica de la jornada contará con el valioso aporte de Miriam Mellao. La prestigiosa artista visual exhibirá sus obras en las salas principales del histórico complejo municipal. Asimismo, los reporteros gráficos Cora Surráco y Alfredo Herms presentarán una muestra fotográfica única. Sus imágenes retratan diversas realidades sociales y paisajes que enriquecen la mirada del espectador.

La organización de este evento requirió el esfuerzo conjunto de Quilmes Culturas y de distintos colectivos independientes del distrito. Las instituciones promueven estos espacios de difusión para facilitar el acceso democrático al arte nacional. El público podrá dialogar de manera directa con los expositores y los músicos durante todo el trayecto de la velada. Las autoridades locales esperan una gran concurrencia de vecinos debido a la relevancia de los artistas convocados para este encuentro.