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Indignación en Quilmes: un auto atropelló a un alumno y los padres preparan una marcha

Por Redacción

Un alumno de tercer año del nivel secundario de la Escuela Perito Moreno sufrió fracturas graves de tibia y peroné este miércoles por la tarde tras el impacto de un vehículo a la salida del establecimiento educativo en Bernal Oeste, partido de Quilmes. El accidente vial ocurrió sobre la avenida Zapiola, entre las calles Viejo Bueno y Smith. La colisión reavivó de inmediato el enojo de los vecinos debido a la ausencia histórica de controles viales y de reductores de velocidad en las inmediaciones del edificio escolar.

La comunidad educativa denunció la inacción estatal ante las reiteradas peticiones de señalización vial en el corredor donde asisten diariamente cientos de chicos. Las familias de los alumnos enviaron diversas solicitudes por escrito durante los últimos años para exigir la instalación de semáforos y lomas de burro sobre la avenida Zapiola. Los padres señalaron que la falta de respuestas oficiales transformó a la zona en un peligro constante. El comunicado de la institución vecinal remarcó que el grave siniestro de este joven representa el límite absoluto de la tolerancia barrial.

Los allegados de la víctima organizaron una concentración de protesta para el próximo viernes 22 de mayo a las 12:50 horas frente a la puerta del colegio. La movilización busca sumar la adhesión de todos los residentes de la localidad para obligar a las autoridades a ejecutar las obras de prevención vial de forma inmediata. Los convocantes distribuyeron folletos vecinales con la consigna de proteger la vida de los estudiantes y de cada persona que transita por el sector para evitar nuevas tragedias.

El estudiante herido permanece internado en un centro de salud local bajo cuidado médico estricto para facilitar la correcta recuperación de sus lesiones óseas. El Colegio Perito Moreno es una reconocida institución de gestión privada que funciona en la avenida Zapiola 1022, en la esquina con Viejo Bueno. La entidad brinda servicios educativos obligatorios en los niveles inicial, primario y secundario con una orientación curricular especializada en Ciencias Sociales y Humanidades. Los directivos escolares y el cuerpo docente expresaron su solidaridad con la familia afectada y reclamaron soluciones de infraestructura inmediatas para resguardar los accesos de la escuela.

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