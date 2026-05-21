La FIFA salvó a Quilmes de una millonaria de duda por un pase fantasma

La FIFA emitió un fallo histórico en Zúrich este jueves por la tarde a favor del Quilmes Atlético Club para destrabar el conflicto con Unión La Calera de Chile por el pase de Lucas Giovini. La entidad madre del fútbol mundial desestimó el reclamo del club trasandino porque sus abogados nunca presentaron la deuda en el concurso de acreedores de la institución cervecera en el año 2018. Los dirigentes del club de la ciudad de Quilmes recibieron la notificación oficial y celebraron la quita de la inhibición deportiva que pesaba sobre la institución.

La comisión directiva de Quilmes tomó la noticia con cautela pero con gran alegría. El club chileno tiene todavía un plazo de 21 días para apelar esta resolución internacional. Los voceros de la entidad quilmeña explicaron que el levantamiento definitivo de la sanción será inmediato si los trasandinos no recurren la medida. Esta victoria en los escritorios permite respirar al fútbol profesional del club, que acumulaba meses de asfixia económica por las restricciones para fichar nuevos jugadores.

El origen del conflicto se remonta a julio de 2016, tres días antes de las elecciones generales de la entidad de la zona sur. La conducción saliente de Andrés Meiszner cerró la compra del pase del arquero de 35 años por una cifra de 900 mil dólares. La oposición política de ese momento criticó con severidad la maniobra debido al estado de las arcas financieras de la institución. Marcelo Calello ganó las elecciones presidenciales y su flamante comisión directiva desistió de la incorporación del guardameta de inmediato.

Los dirigentes de Unión La Calera llevaron el reclamo ante los tribunales internacionales de fútbol tras la caída del acuerdo comercial. La FIFA falló inicialmente a favor de los chilenos y el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ratificó esa postura en el año 2021. La sanción económica derivó en la posterior inhibición que el ente regulador del fútbol mundial ejecutó contra Quilmes en 2023. Sin embargo, los abogados del Cervecero detectaron una omisión formal clave en el proceso judicial.

El club de Chile nunca se presentó en el concurso preventivo de acreedores que la justicia de la República Argentina abrió en 2018 para sanear las cuentas de Quilmes. El plazo legal para reclamar el dinero de la transferencia expiró y el crédito quedó fuera de la causa civil de manera definitiva. Este olvido técnico de La Calera invalidó su derecho de cobro en el marco de la legislación nacional. Los jueces de Zúrich aceptaron la argumentación del equipo de Quilmes y revirtieron la sanción que bloqueaba la llegada de refuerzos.