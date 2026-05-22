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Quilmes-Hudson-Berazategui

Nubes y clima fresco en Quilmes y Berazategui

Por Redacción

Este viernes en Quilmes, Hudson, Berazategui y sus alrededores se espera una jornada con cielo mayormente nublado. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas irán de los 7 a los 13 grados.

El sábado el cielo estará algo nublado y habrá una leve suba de la temperatura mínima, que será de 10 grados. La máxima llegará a 15 grados y soplará viento del Noreste.

El domingo se esperan condiciones similares, con temperaturas de entre 10 y 16 grados, con viento del noreste. No se esperan lluvias.

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