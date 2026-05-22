Quilmes necesita cosechar un triunfo ante Agropecuario

Los cuatro cambios que ensaya Gracián en Quilmes para el domingo

El director técnico de Quilmes, Leandro Gracián, ensayó cuatro modificaciones tácticas este jueves a puertas cerradas en el Estadio Centenario pero postergó la definición de los once titulares para el partido del domingo. El entrenador dispuso trabajos con pelota y minutos de fútbol para buscar alternativas en el mediocampo y la delantera. La delegación cervecera viajará a Carlos Casares para disputar la decimoquinta fecha de la Zona B de la Primera Nacional contra Agropecuario. El cuerpo técnico esperará la evolución física del mediocampista Agustín Bolívar hasta el último momento.

El compromiso de la decimoquinta jornada de la Zona B de la Primera Nacional 2026 comenzará a las 16:00 horas en el estadio Ofelia Rosenzuaig de Carlos Casares. El juez de este trascendental encuentro será el árbitro Federico Benítez y los hinchas podrán seguir las acciones del juego a través de la señal de televisión de LPF Play. Para este cruce decisivo, Gracián repartió pecheras a los futbolistas y armó dos grupos bien diferenciados de titulares y suplentes con la premisa de pulir el funcionamiento colectivo.

Las variantes respecto a los jugadores que iniciaron el encuentro anterior ante Tristán Suárez son de carácter estratégico en todas las líneas. En el arco, Esteban Glellel retornó en reemplazo de Joaquín Canadell. En la zona media del campo, Ramiro Martínez volvió a la consideración tras cumplir una fecha de suspensión automática por acumulación de cinco tarjetas amarillas e ingresó en lugar de Mauro Fernández. Asimismo, el juvenil Joaquín Postigo ocupó el puesto de Juan Yangali en el centro del terreno de juego. Finalmente, en el sector de ataque, Alexis Domínguez sustituyó a Gabriel Vázquez para aportar mayor peso ofensivo.

De esta forma, la alineación titular formó inicialmente con Esteban Glellel bajo los tres palos; una línea defensiva integrada por Agustín Ortega, Ian Rasso, Ariel Kippes y Thomas Ortega; un mediocampo constituido por Ramiro Martínez, Joaquín Postigo, Axel Batista y Ulises Vera; y una dupla de ataque conformada por Agustín Lavezzi y Alexis Domínguez. Durante el desarrollo del ensayo formal, Kippes alternó el puesto con Luciano Recalde en la zaga central. Este esquema permanece sujeto a modificaciones debido a la situación de Agustín Bolívar, quien arrastra una lesión muscular. El volante central realizó rutinas físicas de alta intensidad con el propósito de integrarse al equipo principal.

El departamento médico de la institución supervisó los trabajos de los futbolistas que arrastran diversas dolencias físicas. El arquero Gonzalo Marinelli avanza en su rehabilitación tras sufrir un desgarro muscular y realizó ejercicios específicos en el gimnasio del estadio. De igual modo, Julián Gurzi hizo tareas de kinesiología para superar una sobrecarga muscular. El defensor Mirko Juárez completó la nómina de lesionados con trabajos livianos a un costado del campo de juego a causa de un traumatismo severo en su tobillo derecho. El plantel profesional de Quilmes retomará la actividad este viernes por la mañana a partir de las 9:30 horas en el Estadio Centenario, donde el técnico ordenará nuevos ensayos tácticos bajo absoluto hermetismo.