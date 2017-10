En veda electoral, Cristina recibió a un grupo de curas que le regaló una Virgen de Luján

La ex presidenta y candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, recibió hoy al Grupo de Curas Opción por los Pobres en el Instituto Patria y charló con diferentes dirigentes de su espacio, de cara a los comicios generales del próximo domingo.

Durante la veda electoral, a menos de 48 horas de las elecciones legislativas, el grupo de sacerdotes le entregó a la ex presidenta una imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, que se instalará en el Instituto Patria. Semanas atrás, el grupo de curas difundió un extenso mensaje en el que criticó a Cambiemos, llamó abiertamente a "no darle el voto al Gobierno" y consideró que “un cristiano no puede votar a un Gobierno como éste”.

Bajo el título “Ante las próximas elecciones legislativas”, la carta de los curas afines al kirchnerismo cuestionó al oficialismo por "sus políticas de corte neoliberal conservador" y por su "perfil autoritario".

En tanto, para seguir de cerca la organización de la jornada electoral por parte de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner mantuvo comunicaciones telefónicas con diferentes dirigentes de su espacio para analizar la situación en cada región de la provincia de Buenos Aires, según señalaron desde el equipo de campaña de la ex mandataria.

Además, la candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires se comunicó con Susana Hornos, la mujer del actor Federico Luppi, quien falleciera hoy a los 81 años, para brindarle el pésame.

Por otra parte, la ex mandataria mantiene todavía la expectativa sobre si irá a votar a Río Gallegos, donde no sufragó en las primarias abiertas del 13 de agosto por un problema del vuelo que la trasladaría desde la ciudad de Buenos Aires a la capital santacruceña, según adujo.