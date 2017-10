Los candidatos de 1País votaron y pidieron por "conocer la verdad" de lo que ocurrió con Maldonado

Los candidatos a senador nacional y senadora provincial, Sergio Massa y Margarita Stolbizer respectivamente, votaron en sus respectivas escuelas y, luego de cumplir su deber ciudadano, realizaron declaraciones a la prensa.

Sergio Massa aseguró hoy que Argentina "necesita conocer la verdad" en torno a la muerte de Santiago Maldonado y sostuvo que "lo peor que nos puede pasar es que estos hechos se utilicen como dato o hecho político".

El tigrense, tras votar en la Escuela Nº 19, ubicada en la localidad de Rincón de Milberg en el partido de Tigre junto a su esposa Malena, Massa afirmó que "es un momento en que se necesita que todos conozcamos la verdad pero sobre todas las cosas necesitamos como argentinos que los hechos que nos marcan, además de tener una respuesta y un castigo, tengan definitivamente el conocimiento de la verdad y no sean sujeto de especulación".

Según Massa, "lo peor que uno puede hacer es tratar de que estos hechos, que son hechos dolorosos para toda la sociedad, se usen políticamente. Lo peor que nos puede pasar es usar políticamente casos que nos conmueven e involucran la desaparición de personas y que además involucran muerte".

Además, sostuvo que "el voto tiene el valor de transmitir sueños, expectativas y esperanza. Por eso es muy importante que la gente vaya a votar".

Por otro lado, Margarita Stolbizer, votó esta tarde en el Instituto William Morris de la localidad de Castelar donde sostuvo que "lo importante es que pasada la elección podamos construir un marco de certezas".

La diputada nacional destacó el buen desarrollo de la elección, dijo que no recibió información sobre ningún tipo de complicación en la jornada electoral y anticipó que por la tarde irá al bunker de 1País en la localidad de Tigre.

Stolbizer enfatizó que todos los dirigentes políticos deben "mostrar madurez", que el país "necesita previsibilidad" y remató: "No nos tenemos que creer que son elecciones que cambian la Argentina".

Además, realizó críticas al gobierno que tuvieron que ver con el pedido de los funcionarios y dirigentes del oficialismo que pidieron hoy guardar prudencia y no hablar del caso Maldonado hasta que no se exprese la Justicia. "No es bueno tapar con silencio hechos tan pero tan graves", dijo Stolbizer.