Condenan a vecino de una escuela que se paseaba desnudo cuando los alumnos estaban en clase

La justicia porteña condenó a seis meses de prisión en suspenso a un hombre por “exhibiciones obscenas” ante alumnos de quinto grado de una escuela de la ciudad de Buenos Aires, al pasearse desnudo y mostrando sus genitales en un patio lindero al establecimiento educativo, informaron hoy fuentes judiciales.



La sentencia dictada por el juez Norberto Tavosnanska, del Penal Contravencional y de Faltas, señala que el demandado “caminó desnudo por su patio –lindero al establecimiento escolar-, tocándose sus genitales y tomando sol", indicó la web iJudicial, de la justicia porteña, que no reveló el nombre del imputado.



“El imputado al ver que los niños lo estaban mirando, no hizo ningún ademán de taparse o no exhibirles sus genitales, más bien los saludó y estableció contacto con ellos”, indica el fallo.



La condena “se encuentra ajustada a derecho conforme el artículo 129 segundo párrafo del Código Penal” que prevé seis meses a cuatro años de prisión, apunta.



Por tratarse de la primer falta “efectuada por el imputado y teniendo en cuenta las condiciones personales y la magnitud del hecho, entiendo adecuada para el caso de mención, la pena de seis meses de cumplimiento en suspenso, ya que se ajusta a derecho y respeta los principios de proporcionalidad y legalidad, previstos en el artículo 13, apartado 3º de la Constitución local, y artículo 18 de la Constitución Nacional”, agrega.



Para el juez, "es claro que el acusado deseó exhibirse desnudo frente a niños menores de trece años, a sabiendas de que lo estaban observando y sin importarle qué efectos podría traer en ellos”, indica la sentencia, que fue dictada el 20 de septiembre pasado.



El condenado deberá durante dos años fijar residencia, someterse al cuidado del Patronato de Liberados de la ciudad de Buenos Aires y realizar el Taller de Reflexiones de Niñez y Adolescencia, dictado por la Dirección General de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno porteño.