“Conmigo no van a poder”, dijo Cristina tras su declaración ante el juez Bonadio

La senadora electa fue a los tribunales acompañada por militantes y seguidores

La ex presidenta y senadora electa Cristina Fernández acusó ayer al gobierno de Mauricio Macri de estar detrás de lo que consideró una “persecución judicial” en su contra, y advirtió: “Conmigo no van a poder”.

“El objetivo de esta persecución judicial es atemorizar a los dirigentes de la oposición; el Gobierno está atrás de esto con sus operadores judiciales, quieren un Parlamento sumiso, donde los legisladores voten lo que ellos quieren, pero conmigo no lo van a lograr”, disparó.

En las inmediaciones de los tribunales federales de Comodoro Py, luego de presentar un escrito en el marco de la causa por presunto encubrimiento a Irán en el atentado a la AMIA, la ex presidenta formuló un breve discurso desde una tarima que se preparó con el fin de que la ex mandataria se dirigiera a la militancia que vivaba y la fue acompañar.

“Conmigo no van a poder porque voy a representar siempre los intereses por los cuales fui votada, como siempre lo hice”, enfatizó.

En ese marco, la ex mandataria añadió: “Yo estoy dispuesta a representar a los 3 los millones y medio de bonaerenses que se manifestaron en contra del ajuste”.

“Realmente es un gran disparate jurídico”, aseveró Cristina Fernández en alusión a la investigación que la involucra por supuesto encubrimiento a Irán y remarcó: “La única traición a la Patria que hoy hay en el país es utilizar al Poder Judicial que está aquí en Comodoro Py para perseguir opositores”.

Para la ex senadora electa, “el objetivo (del Gobierno) de silenciar a los legisladores de la oposición tiene que ver, además, con el ajuste que se viene para que se hable de otras cosas y no del aumento de la nafta, del aumento de las tarifas, de la flexibilización laboral, de las jubilaciones que van a aumentar la edad o a las que le van a bajar la cláusula de movilidad, lo que está pasando con la desocupación...”

Luego de augurar un sombrío panorama social y económico, la ex jefa de Estado prometió: “Voy a ser una legisladora que vaya a cumplir con el mandato de los argentinos que están en contra de estas políticas de ajuste y que creen que se puede vivir en un país mejor”.

Rodeada de referentes kirchneristas como los diputados electos de Unidad Ciudadana Fernanda Vallejos y Leopoldo Moreau, el ex ministro de Economía y legislador Axel Kicillof, y su histórico colaborador, el ex jefe de los espías Oscar Parrilli, entre otros, Cristina Kirchner reiteró: “La única traición a la Patria es utilizar al Poder Judicial”.

“No tienen causa, no tienen caso. Creo que lo que hacen es muy patético”, finalizó.

“Doctor Bonadio: de usted no espero Justicia, pero confío plenamente que cuando en la Argentina se restituya el Estado de Derecho, tan dramáticamente afectado hoy por la espuria y desvergonzada relación entre el poder político y el poder judicial, la Justicia que reclamo finalmente se proveerá”, apuntó al juez la ex presidenta en su escrito de 12 carillas.

“Usted paralizó esa investigación durante casi cinco años. Usted fue acusado de proteger a otros acusados, de encubrir a (el ex ministro del Interior durante la gestión menemista, Carlos) Corach, de proteger (Jorge “Fino”) Palacios, de ser parte de un complot para alejar al fiscal Nisman de la investigación del atentado a la AMIA e incluso de pretender atentar contra la integridad física del fiscal y de su familia”, puntualizó.

Además de Kirchner, en este expediente fueron indagados su ex canciller Héctor Timerman; los ex secretarios general de la Presidencia Oscar Parrilli, y Legal y Técnico, Carlos Zannini; el referente del partido MIles Luis D’Elía; el diputado Andrés Larroque y la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, entre otros.

Cristina Fernández de Kirchner llegó a los tribunales federales de Retiro a las 9.55 e ingresó por un acceso lateral que da a la calle Letonia, junto al Correo Argentino, sin hablar con la prensa.

El edificio de Comodoro Py 2002 amaneció ayer custodiado por Gendarmería Nacional que impuso un doble vallado sobre la calle Letonia, en la parte posterior del edificio, y su cruce con esa avenida y se impidió el acceso.

La seguridad se reforzó en una jornada atípica para los tribunales de Comodoro Py 2002 con la presencia simultánea de dos ex presidentes: Cristina para su indagatoria y el actual senador y ex presidente Carlos Menem, quien tuvo que asistir por primera vez al juicio en su contra por presunto desvío y encubrimiento de la investigación del ataque terrorista a la sede de la AMIA del 18 de julio de 1994.

CAUSA HOTESUR

Mientras, se conocía otro revés en la Justicia para la familia Kirchner. La Cámara Federal porteña confirmó la designación de veedores en empresas, inhibición de bienes y medida de no innovar en cuanto a composición accionaria en el marco de la causa “Hotesur”, donde está imputada la ex presidenta y sus hijos Florencia y Máximo Kirchner.