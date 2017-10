Cristina busca resistir en el PJ bonaerense

El partido convocó a una interna para diciembre. Fernando Espinoza aspira a la reelección

| Publicado en Edición Impresa

En el plano formal, el PJ bonaerense aprobó la reasunción de Fernando Espinoza al frente del consejo partidario tras haberse tomado una licencia para ser candidato de la Unidad Ciudadana kirchnerista. También el peronismo provincial acordó anoche un cronograma para realizar una elección interna el 17 de diciembre, para renovar autoridades y alejar el peligro de intervención.

Pero en los hechos, según pudo saber EL DIA, lo que comenzó a gestarse en la sede partidaria de la calle Matheu, en la Capital Federal, es más significativo que la permanencia del PJ bonaerense dentro de los requerimientos legales. En rigor, la maquinaria que echó a rodar ayer apunta a dotar a Cristina Kirchner de un bastión peronista para resistir la avanzada de los “renovadores”.

Esto es, de los gobernadores del interior del país que ya no la cuentan como líder partidaria y le enrostran haber sido candidata de una fuerza nueva como la UC. Ayer mismo el mandatario tucumano Juan Manzur definió al encabezado por la ex presidenta como “un ciclo político que terminó”, al cabo de una reunión con sus pares en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

LISTA DE UNIDAD

Pero salvo que ocurra algo inesperado, el PJ bonaerense volvería a abroquelarse en torno a la senadora electa, que anoche anticipó que estudia viajar a Europa antes de asumir la banca el próximo 10 de diciembre. En la reunión de Matheu, los dirigentes que participaron acordaron además que el 16 de noviembre será la fecha límite para la presentación de listas en la interna.

Para ese momento, el matancero Espinoza aspira a encabezar una lista de unidad para buscar su reelección, aunque algunos intendentes promueven a su par Verónica Magario para dar una señal de renovación partidaria. No obstante, la jefa comunal no tiene en sus planes ir contra su jefe político, aseguraron fuentes partidarias. Así que habrá que ver si se arma una lista alternativa.

Entre los intendentes que participaron ayer de la reunión del PJ bonaerense estuvieron la propia Magario (La Matanza), Gustavo Menéndez (Merlo), Ariel Sujarchuk (Escobar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Julio Pereyra (Florencio Varela), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Jorge Ferraresi (Avellaneda), informaron fuentes partidarias.

También fueron de la partida los diputados nacionales Wado de Pedro, Cristina Álvarez Rodríguez, Carlos Castagnetto y Teresa García, el histórico ex intendente Hugo Curto y los legisladores provinciales Juan José Mussi, Darío Díaz Pérez y Sergio Berni, además del ex jefe de Gabinete bonaerense Alberto Pérez. Los que no asistieron fueron los seguidores de Florencio Randazzo.

Así se dio la particularidad de que aquellos que compitieron en las elecciones por el Partido Justicialista bonaerense, en el frente Cumplir, decidieron no participar de la nueva etapa en la que estarán a la cabeza otros dirigentes que fueron candidatos por afuera del partido, tal es el caso de Espinoza. “Respetamos la convocatoria pero no la compartimos”, dijo Fernando Navarro.

APUESTA POR LA UNIDAD

Después del cónclave partidario que se realizó ayer en la sede porteña, Fernando Espinoza sostuvo que, en el encuentro, “el peronismo bonaerense ratificó la unidad” y afirmó que la idea es “ratificar la unidad de los bloques legislativos en la provincia”. “

Hay que escuchar la voz de la gente. La gente se expidió con su voto el domingo pasado pidiéndonos con su voto trabajar unidos para defender los intereses que representamos”, completó el diputado electo, que antes del encuentro mantuvo una reunión privada con intendentes del Conurbano.