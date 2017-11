La expulsaron de un comercio por amamantar a su bebé

Ocurrió en Capital Federal. Ingresó a para comprarle zapatillas a su hija y la dueña argumentó que "está prohibido por la ley"

Fanny Colohuinca ingresó a una zapatería ubicada en uno de los barrios comerciales históricos de Capital Federal cuando su bebé de un año comenzó a llorar porque tenía hambre. Procedió a amamantarlo cuando la dueña del local se lo prohibió con la excusa de que "está prohibido por la ley".

"No podés dar el pecho. Acá entra mucha gente y está prohibido por la ley desde hace tres años", cuenta Fanny que le dijo la señora, con actitud discriminatoria. "Se fijó primero en mi apariencia y tal vez por ello pensó que le iba a robar. Lo único que quería era comprarle zapatillas a mi nena de siete años porque las necesitaba", continuó.

La madre narró que, mientras su hija elegía las zapatillas, se sentó en uno de los bancos del local para darle el pecho a su hijo. "Se me acercó para decirme que no podía hacer eso. Le pregunté cuál era la ley a la que se refería y no me supo responder".

Al salir del local, Colohuinca esperó la llegada de una de sus hermanas, a la que le contó con indignación la escena vivida. La propia hermana de Fanny expresó luego lo sucedido a través de Facebook, señalando que la comerciante había alegado que la clienta no podía estar "mostrando sus partes".

Después de lo ocurrido, Fanny decidió exponer su historia y difundir lo sucedido para que se tome conciencia y que "la gente no discrimine por lo que llevamos puesto o por solo la apariencia".

"Está prohibido por la ley"

Si bien la dueña del local utilizó este argumento como excusa para echar a la madre del comercio, no supo precisar a qué se refería. De hecho, no existe tal regulación. Por el contrario, la ley 26.873 apunta a fomentar el amamantamiento.