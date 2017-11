Los gobernadores peronistas reclamarán más beneficios impositivos y fondos a la Nación

Lo harán el jueves próximo, ante el Presidente, en la Casa Rosada. El Gobierno negocia contra reloj para firmar ese día el pacto fiscal

El Gobierno estába convencido de haber hecho una buena negociación con los gobernadores opositores -la mayoría peronistas- en la reunión que encabezó el presidente Mauricio Macri el jueves pasado, en la Casa Rosada.

Y esperaba una respuesta favorable de los mandatarios provinciales, luego del cuarto intermedio que culminará el jueves próximo.

Sin embargo, los problemas internos del peronismo y el hecho de que la principal beneficiada de la propuesta del reparto de fondos oficial, fue la gobernadora María Eugenia Vidal, generaban por estas horas algunas dudas respecto a cuál va a ser la actitud final de los jefes provinciales del PJ.

Mucho más cuando se enteraron que en el Presupuesto 2018 de la provincia de Buenos Aires, que seguramente aprobará la Legislatura bonaerense pasado mañana, están incluidos 37 mil millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Es decir, el mismo dinero que el gobierno nacional anunció como aumento o ayuda al gobierno de María Eugenia Vidal , ya estaba presupuestado (ver página 12).

La noticia no cayó bien en las provincias con mandatarios peronistas, que ya adelantaron a los funcionarios nacionales que no se conformarán “con no perder plata en el reparto” sino que quieren más fondos y beneficios impositivos, como la eliminación del aumento del gravamen a las bebidas colas azucaradas.

LOS GOBERNADORES Y EL ACUERDO

La administración del gobernador de Tucumán, Luis Manzur, tuvo días agitados luego de que la reforma impositiva anunciada por el ministro propuso un aumento en las alícuotas de las bebidas azucaradas.

Además, el pasado jueves el gobernador de la provincia debió desayunarse con la noticia de que el Gobierno Nacional había decidido bajar el precio del bioetanol un 29%, algo que según el sector azucarero, los haría perder unos $2.000 millones de pesos.

Ambos temas los conversó Manzur, junto a Schiaretti, con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, antes del encuentro que presidió el presidente Macri con los gobernadores en el Salón Eva Perón.

Aunque la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, mejoró de ánimo ya que la baja gradual de impuestos a la importación de equipamiento electrónico no impactará fuerte en el corazón de la industria tecnológica fueguina, aún presenta dudas hasta “la letra final del acuerdo”.

En cambio, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, destacó favorablemente la propuesta oficial. “En primer lugar, la restitución del Fondo del Conurbano no surge de los fondos de otras provincias, sino que se hace cargo la Nación, tal cual lo venimos planteando desde Córdoba hace ya un tiempo”, dijo.

En segundo lugar, “el Presidente dejó en claro que a fines del 2019 se terminan los subsidios que hoy tienen Capital Federal y el conurbano bonaerense”, agregó Schiaretti.

El mandatario provincial consideró “positivo” al encuentro, y sostuvo que las medidas constituyen “más equidad y más avance hacia el federalismo”.

Pero aunque la mayoría tuvo gestos protocolares de buena voluntad hacia el acuerdo, ninguno de los restantes gobernadores del PJ tuvieron un gesto elocuente hacia el proyecto, con excepción de José Manuel De la Sota y Juan Schiaretti.

LA INTERNA DEL PJ AL ROJO VIVO

Ayer volvieron a discutir públicamente, diferentes referentes del peronismo acerca de cuál es el rol que debe ocupar este partido en las negociaciones con el gobierno.

“Cada vez que queremos consensuar una posición, nos corren por izquierda”, dijo uno de los operadores del sector moderado del PJ que incluye a Schiaretti, Manzur, el sanjuanino Sergio Uñac o el entrerriano Gustavo Bordet.

Así, el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich -enrolado en el kirchnerismo- acusó ayer al jefe de la bancada peronista en el Senado, Miguel Pichetto, a los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba) y al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, de ser “opo-oficialistas” que “no han defendido las banderas históricas del justicialismo”.

El ex gobernador del Chaco y ex jefe de Gabinete kirchnerista planteó la vigencia de Cristina Kirchner como conductora del peronismo, al destacar que “pese a toda la adversidad y a la campaña sistemática de difamación, obtuvo el 37% de los votos en el principal distrito electoral de la Argentina”.

“Hay un problema serio de identidad, por lo tanto creo yo que la fase de acumulación política es unir a la oposición pero sobre la base de una centroizquierda de base progresista y/o populista que interprete las demandas de carácter social”, precisó ayer Capitanich en declaraciones periodísticas.

En su crítica a los dirigentes peronistas, Capitanich sostuvo que Pichetto “es el opositor elegido por el Gobierno, por lo tanto deja de ser un opositor confiable para la oposición”.

También arremetió contra Urtubey, Schiaretti y Massa, al considerar que “han optado por la llamada ancha avenida del medio siendo opo-oficialistas y, obviamente, no han defendido lo que a mi juicio son banderas históricas del justicialismo”.

En tanto el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey – enrolado en el sector más moderado del peronismo- consideró ayer que al gobierno nacional “le va bien” en las negociaciones con los gobernadores tendientes a lograr un nuevo pacto fiscal porque los mandatarios provinciales sienten que se los “escucha”.

“Se está avanzando en algunas cuestiones del acuerdo, y a juzgar por los resultados (a las autoridades) les va bien”, sostuvo Urtubey.

Por su parte, el presidente del PJ nacional y vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja, criticó ayer los proyectos de reforma laboral y tributaria que impulsa el Gobierno, y sostuvo que no quiere “que el ajuste lo terminen pagando siempre los de más abajo”.