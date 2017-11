Preocupación por la interminable saga de peleas entre comunidades escolares

Esta vez fue el turno de alumnos de la Media 2 y el Normal 1 en la plaza de 13 y 60. A principios de este mes había ocurrido un episodio similar entre estudiantes de la Técnica 7 y la Media 1 en la plaza de 13 y 40

Gustavo Papa

gustavopapa@eldia.com

Lejos de aflojar los conflictos en el ámbito escolar, se multiplican. El nuevo capítulo de enfrentamientos entre comunidades escolares fue protagonizado por alumnos del Normal 1 y de la Media 2, que terminó con cuatro policías heridos al cruzarse grupos de ambos establecimiento en la Plaza Máximo Paz, de 13 y 60.

Se trata del segundo enfrentamiento en espacios públicos de dos comunidades educativas en menos de dos semanas. El caso anterior fue el que tuvieron los estudiantes de la Media 1 y la Técnica 7, que terminaron con heridos y ambas sedes educativas dañadas por piedrazos.

Las autoridades de la cartera educativa expresaron su creciente preocupación por los episodios de violencia escolar que tienen lugar dentro y fuera de las aulas. Y esta modalidad de enfrentarse en las calles, con cita previa en las redes sociales, agudizó los sistemas de alarma y reacción institucional para tratar de encauzar una situación que explota cada vez más seguido.

Según se pudo saber, el viernes pasado en las inmediaciones del Normal 1 aparecieron alumnos de la Media 2, y tuvieron un enfrentamiento a patadas y golpes de puño. En el medio de la refriega de 51 entre 14 y 15, quedaron alumnos de la primaria y padres que no sabían hacia donde correr para proteger su integridad física.

El fin de semana no calmó las aguas. Todo lo contrario. Se redobló la apuesta y el lunes a la tarde, poco después de las 14, se volvieron a encontrar, pero en la plaza Máximo Paz, de 13 y 60, esta vez a metros de la Media 2.

Distintas fuentes consultadas aseguran que fueron cerca de un centenar los estudiantes que se mezclaron entre agresiones verbales y físicas, y cuatro policías que intentaron separar a los alumnos terminaron con heridas. Fueron trasladados a un hospital para ser asistidos.

Lo que sucede en las redes sociales hay que hablarlo en las aulas”

Silvia Cardarelli, Jefa de Inspección Regional La Plata

Tenemos temor por los casos de violencia que ocurrieron en los últimos días”

Cristian Porcel. Padre de una alumna del Norma 1

La furia de los enfrentamientos generó que, como ocurre pocas veces, tomen intervención las principales autoridades del equipo de Psicología y Convivencia escolar de la dirección de Educación de la provincia de Buenos Aires para buscar una solución que permita aplacar el conflicto.

El violento cruce entre alumnos del Normal 1 y la Media 2 se generó por el enfrentamiento entre un estudiante de cada establecimiento que fue sumando voces de un lado y del otro a través de las redes sociales (Facebook y WhatsApp, principalmente) y derivó en las dos peleas callejeras, poniendo en riesgo su integridad física y la de terceros que se encontraban ocasionalmente en cada escenario de los cruces que sucedieron con pocos días de distancia.

En ambas escuelas optaron por el silencio al ser consultados por los violentos episodios que se pueden ver en eldia.com.

Cristian Porcel, padre de una alumna del Normal 1, dijo que “el temor entre los alumnos que no participaron de los enfrentamientos es fuerte. Hoy -por ayer- estuvieron todos en estado de alerta porque creían que de la Media 2 iba a ir un grupo para atacar al Normal 1. En mi caso decidí que mi hija se tomara un remis, gaste 150 pesos, pero a cambio nos daba cierta seguridad a la familia. Lo que no entiendo es que si los estudiantes sabían de esto, y las autoridades educativas también, por qué no se adoptó una medida preventiva. Ahora todos estamos muy preocupados y pensamos en más de una oportunidad antes de enviarlos al colegio en este clima de violencia e incertidumbre”.

La preocupación escaló a tal punto que autoridades del Normal 1 enviaron un comunicado a los padres de alumnos secundarios para que fueran a buscar a sus hijos como medida preventiva “que tiende a evitar el conflicto entre estudiantes de distintas escuelas de la Ciudad. Debido a las situaciones de violencia suscitadas en los últimos días en lugares públicos cercanos a esta escuela Normal Superior Nº 1, directivos, inspectores y la dirección provincial de la Dirección de Educación, como así también agentes de seguridad, están arbitrando acciones preventivas con el propósito de arribar a las soluciones a través del diálogo y el encuentro”.

En esa sintonía, la jefa de Inspectores Regional de La Plata, Silvia Cardareli dijo que “se hicieron encuentros de acompañamiento por el enfrentamiento entre ambas escuelas, Media 2 y Normal 1. Hoy -por ayer- se hizo un trabajo en conjunto. Hubo reuniones en el Normal 1, con inspectores de todos los niveles y pudieron arribar a la conclusión de continuar con las intervenciones, fortaleciendo de manera gradual los valores de convivencia. Con los equipos de orientación escolar, se trabaja con 4º 5º y 6 año, promoviendo el diálogo y la idea es que aquello que sucede en las redes sociales trabajarlo en las aulas, con actividades puntuales para que puedan decir lo que sienten dentro del colegio. La idea es que finalicemos en algún momento con alguna actividad para promover los vínculos entre ambas comunidades, con actividades físicas y artísticas”.

Quienes vieron el episodio de la Plaza Máximo Paz aún no pueden creer lo que se registró en la tarde del lunes. En el enfrentamiento participaron alumnos de ambos sexos, y en un momento todos agredieron a los policías locales que quisieron evitar el choque. Los atacaron con golpes y arrojándole elementos contundentes. Una vez que terminó ese ataque, se cruzaron entre ambos grupos. Por ese hecho se iniciaron actuaciones oficiales bajo la carátula de “Resistencia a la autoridad” y “lesiones”.

El grave episodio que se suma a otros casos tan preocupantes como el ocurrido entre el Normal 1 y la Media 2, fue analizado por especialistas en conflicto escolar. La abogada Mónica Bornia, que dicta clases de Ética en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata y coordina el equipo de conflictos en ámbitos escolares de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, indicó que “los adolescentes no se sienten parte de la sociedad. Creen que nadie los escucha ni los contiene, entonces no registran si se pelean en un lugar privado o en el ámbito público. Ese vacío lo llenan con violencia. Ejercen una contracultura”.

“De todos modos, hay posibilidades de encontrar soluciones a través de la palabra y la enseñanza de valores cívicos. Así como se enseñan ciencia aplicada, en las escuelas se puede enseñar valores cívicos. Y darle valor real a los acuerdos institucionales. Que no queden en la mera firma. Que se aplique todo lo que se acuerde y que los distintos sectores se hagan cargo de esa firma. Impulsar, de algún modo, la cultura de la paz y la convivencia ante un cuadro de intolerancia tremenda”.

Lo cierto es que tras cada episodio de esta naturaleza las escuelas terminan custodiadas por personal policial por unos días, buscando una solución puertas afueras con la presencia de las fuerzas de seguridad, y puertas adentro con el poder de la palabra y el diálogo, según sostienen en la jefatura de inspección regional de La Plata.

En la Escuela Media 2, denominada por los propios alumnos como “La Legión”, las autoridades mantuvieron reuniones constantes en la jornada de ayer. Citaron a padres de los alumnos, dialogaron con la policía, con inspectores y con distintos especialistas para abordar la compleja trama que les espera en el último tramo del año con el objetivo de evitar un nuevo incidente.

Según fuentes de la cartera educativa, la propia directora del colegio de 13 y 60 estaba en la puerta del establecimiento cuando se desató la batalla entre los 100 estudiantes que se encontraron el lunes a metros de la escuela. La docente recibió a los alumnos que ingresaron el lunes a la tarde al colegio, en una medida que formó parte de la batería de acciones para bajar el nivel de violencia y disminuir el riesgo. Sin embargo, su presencia no hizo repensar a los alumnos y no pudo evitar el tremendo cruce que protagonizaron a plena luz del día, en un espacio público.

Este caso se suma a una preocupante lista de antecedentes violentos que tuvo este año la Ciudad.

El 1º de noviembre, alumnos de la Técnica 7 -de 42 entre 8 y 9- y de la Media 1 -de 9 y 38-, se enfrentaron en la plaza Belgrano, de 13 y 40 y la batalla dejó dos heridos.

En agosto, padres de la Escuela 45 -de 68 y 115-, un grupo de padres decidió hacer una guardia en la puerta de la escuela por las agresiones que sufrían algunos estudiantes por parte de un grupo de alumnos que generó una batalla campal dentro de un aula.

En la Primaria 55, el padre de un alumno amenazó a un grupo de docentes y la situación terminó con una denuncia en la comisaría quinta.