Segura: "Niego haberle pedido o recibido un peso de Burzaco o de TyC"

Luis Segura, quien fuera titular de la AFA cuando falleció Julio Grondona, entre 2014 y 2016, aseguró hoy que no recibió dinero de Alejandro Burzaco o de Torneos y Competencias, luego de haber sido implicado en el Fifagate por el ex CEO de TyC ante la justicia de los Estados Unidos.

"Niego haberle pedido o recibido un peso de Burzaco o de Torneos y Competencias", se defendió Segura en declaraciones a Radio La Red.

Segura, de 75 años, era el presidente de Argentinos Juniors y vicepresidente primero de la AFA cuando falleció Julio Grondona el 30 de julio de 2014.

El ex dirigente era una persona muy cercana a Grondona y lo sucedió hasta junio de 2016 cuando se hizo cargo la Comisión Normalizadora, con Armando Pérez como cabeza visible.

"Alejandro Burzaco nunca me comentó que le hubiera dado dinero a Julio Grondona. Por otro lado, me llama la atención que siendo la autoridad máxima de Torneos y Competencias, cuando habla de derechos sobre torneos, son internacionales y los trataba con FIFA o Conmebol, no con AFA. Es un tema que está poco claro, confuso y con declaraciones poco felices", añadió Segura.

El ex presidente de Argentinos cargó contra Burzaco y dijo que tendrá que probar todo lo que declaró ante la justicia estadounidense.

"Cuando yo me hice cargo de AFA, los derechos de las Eliminatorias ya se habían vendido y cobrado. Después que Burzaco fue detenido, con los nuevos directivos de Torneos conseguimos una mejora. Creo que hay confusión y mentiras, y tendrá que demostrar todo lo que dice en la justicia", añadió.