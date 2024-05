Habló el chef de La Plata saqueado por la banda de la viuda negra: “Le mandaba un auto a su casa y era un McDonald's”

Un chef de La Plata fue víctima de una “viuda negra de Tinder” este domingo. La mujer, con quien tenía un vínculo hacía tres meses, llegó con sus cómplices, le dio algo de beber para dormirlo y le desvalijó el departamento.

Gastón, la víctima, contó que la conoció por Tinder hace tres meses. Comenzaron una relación en la que se vieron varias veces con “Sofía Díaz”, el nombre que le dijo. Los encuentros siempre fueron en La Plata porque, según la historia que le contó, vivía con sus padres en Caballito.

Así, él le mandaba un automóvil a la dirección Avenida Rivadavia 4503. “No era la primera cita, era la cuarta. Supuestamente es de Caballito pero me fijé y la dirección es un McDonald's”.

“Nunca me lo imaginé”

Gastón confesó que nunca se imaginó lo que vivió. De hecho, en los vídeos se ve que lo único que lleva en sus manos “Sofía” es “un paraguas y un chocolate de 1 kilo que le regalé porque cumplíamos tres meses”. Sus cómplices hicieron el resto del trabajo: “Se llevaron toda mi ropa, toda. Dejaron una bolsa con perfumes y el módem que lo habían desconectado pero se ve que era muy pesado”.

“Ella ya había venido a mi casa pero nunca me faltó nada. Calculo que lo que hacía era investigar qué tenía. Pero se llevó mi teléfono y yo no uso redes sociales así que no tengo nada. Eliminó la conexión de Tinder”, contó en Telefé.

Y recordó: “Lo que me acuerdo es que llegó 21.40 hs, picamos algo, me fui a cocinar y a la 1 ya no me acuerdo de nada. Me levanté a las 10 con todo dado vueltas. Yo peso casi 100 kilos así que algo me tienen que haber dado”.

“La última imagen que tengo es yo sentado en el sillón con ella. Tomé el fernet y me levanté en mi cama. En el sillón estaba la copa rota, supongo que se cayó cuando me desmayé. Lo importante es que no me hicieron nada físico”, agregó.

“Nos veíamos siempre en mi casa porque supuestamente ella tenía 22 y vivía con sus padres. Nunca me citó en otro lado”, mencionó. Ahora, la Justicia con los videos en su poder investigará qué pasó.

El caso de la viuda negra y su banda en La Plata

Como publicó en EL DIA, el caso ocurrió en un edificio céntrico ubicado en 46 entre 5 y 6 . Allí, "Sofía de Caballito" (así se hacía llamar en Tinder) acudió -se cree que no por primera vez- a la casa de un hombre con quien venía manteniendo un vínculo luego de "matchear" en la app de citas.

Ahora se conocieron los videos de varias cámaras del lugar. Allí se muestran cómo la acusada, una vez que la víctima estaba dormida, bajó y le facilitó el ingreso al lugar a otras mujeres más. A su vez, en otra secuencia de las imágenes se observan también a otros dos jóvenes portando las valijas en las que se llevaron el botín del robo.

Fuentes oficiales detallaron en exclusiva a EL DIA que la joven, en su relato ante la víctima, le contó que “vivía en una casa de Caballito junto a sus padres y se dedicaba a colocar uñas y pestañas”. Luego de los saludos cordiales e intercambio de anécdotas, la noche continuó en el domicilio del chef.

Primero bebieron fernet, luego comieron una picada. Tras el primer aperitivo, el damnificado se dirigió al sector de la cocina a preparar la cena, una “especialidad de la casa”, revelaron voceros que le dijo él a la joven. Hasta ese momento de la noche, el hombre contó que no le pareció “nada raro ni extraño”, por lo que continuó con la preparación de los alimentos.

Ya con la comida lista, ambos cenaron y continuaron tomando fernet. Charla va, charla viene, al dueño del departamento “se le apagó la cabeza”: se durmió y según su testimonio ante las autoridades policiales, desde ese instante, y hasta el otro día que despertó mareado y aturdido en su cama, “no recuerda nada de lo que pasó”.

La sorpresa fue aún mayor cuando abrió los ojos y no solo se encontró sin la compañía de “Sofía”, sino que además advirtió que el interior de su domicilio estaba “todo dado vuelta y desordenado”.