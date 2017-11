El acusado de cobrar coimas de Fútbol para Todos apuntó contra Cristina y Máximo

Paladino volvió a tomar distancia y dijo que “ellos se sentaban a conversar con Grondona”. Defendió la honestidad de Delhon

El ex coordinador de Fútbol para Todos (FpT), Pablo Paladino, dijo que la “responsabilidad política” de ese programa era de la ex presidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el ex funcionario Carlos Zannini, luego de la acusación de corrupción que hizo el empresario Alejandro Burzaco, al declarar como arrepentido en el juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos por el escándalo de sobornos conocido como FIFAGate.

“Ellos eran los que se sentaban con Julio Grondona y discutían”, manifestó Paladino en declaraciones a una radio porteña y confirmadas anoche a la agencia internacional AP. Explicó que era la propia presidenta y funcionarios de su gobierno quienes tomaban las decisiones relacionadas con los contratos de producción y transmisión de los partidos de fútbol gratis.

De todos modos, señaló que “evidentemente, Burzaco tiene un acuerdo con alguien para ensuciar el Fútbol para Todos, el concepto, la matriz”.

Según Paladino, Burzaco “en los últimos años de Julio Grondona se transforma en el hombre fuerte del fútbol argentino y de su mano se sienta en los sillones más importante del gobierno argentino”.

“Esto va a tener que probarlo Burzaco, porque nosotros no teníamos ni presupuesto, ni facultades para contratar, sino que solamente televisábamos”, dijo Paladino. “Me da la sensación de que (Burzaco) aprovechó porque estuvo tres años declarando en su causa, y ahora aprovecha para declarar en una causa que nada que ver, en un momento enrarecido en la Argentina, en que se pone en tela de juicio el sistema judicial, se estigmatiza constantemente a los funcionarios del otro gobierno, y se empieza a cobrar el fútbol”.

El programa gubernamental de televisación del fútbol fue cancelado por la actual administración del presidente Mauricio Macri.

“MANOTAZO DE AHOGADO”

El ex coordinador de FPT también aseguró -en declaraciones a otra radio porteña- que la acusación de Burzaco es “un manotazo de ahogado de un delincuente que busca mejorar su situación procesal” antes de conocer su condena.

Burzaco declaró el martes en un juzgado de Nueva York que pagó coimas por 4 millones de dólares a Jorge Delhon, el abogado que trabajó en la jefatura de Gabinete en 2012 , y a Paladino para conseguir derechos de televisación.

Delhon se suicidó anteanoche arrojándose a las vías del tren en la ciudad bonaerense de Lanús poco después de que se conociera la confesión de Burzaco ante el tribunal que enjuicia a acusados por el FIFAGate.

“Lo llaman a declarar en una causa por compra de derechos de mundiales y copas América, en una causa que se circunscribe a dirigentes de FIFA y de Conmebol, y este hombre sale a hacer esta declaración; está claro que responde a alguien”, remarcó el ex coordinador de Fútbol para Todos.

UNA “PESADILLA”

En tanto, aseguró que está “viviendo una pesadilla” a raíz del suicidio de Delhon, por tratarse de un “amigo” suyo.

“Es un hombre que no tiene nada que ver con la política, un colaborador que empezó a ver las redes sociales y no soportó ver esas acusaciones de un delincuente como Burzaco, quien ya admitió su culpa ante la FIFA, ante la Conmebol y era dueño de Torneos y Competencias”, puntualizó.

“¿Cómo puedo estar involucrado yo en todo esto?”, dijo Paladino que le comentó Delhon en una conversación antes de suicidarse.

Paladino defendió la “honestidad” de Delhon y explicó que cuando se hizo pública la declaración de Burzaco, se contactó con el ex funcionario para verse y hablar al respecto, pero Delhon no llegó a la cita.

Por su parte, la diputada nacional electa por Cambiemos, Graciela Ocaña, anunció que pedirá “la reapertura de la causa” por corrupción contra Paladino dado que en su momento fue absuelto por el camarista Eduardo Freiler, quien afronta un jury de destitución por mal desempeño, entre otros cargos.

Ocaña sostuvo que la confesión de Burzaco a la Justicia de Estados Unidos “obliga a anular el sobreseimiento (de Paladino) y a la reapertura del caso”.