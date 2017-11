Un juez calificó de "infame e inhumano" lo que se vivía en una cárcel de Ensenada

El juez Juan Carlos Bruni, quien hace algunas semanas ordenó clausurar dos recintos que funcionaban como calabozos de la subdelegación de Narcotráfico Ensenada por las condiciones de insalubridad en las que vivían los detenidos, brindó más detalles de este caso que reflotó la problemática del estado de las cárceles en la Provincia.

Al respecto el magistrado recordó que pudo enterarse de esta situación a partir de este revelador procedimiento que dejó expuesto que varios detenidos convivían en calabozos improvisados de escasas dimensiones y que no cumplían con las normas de seguridad necesarias para alojar reos.

En diálogo con JUSTICIA EN PRIMERA PERSONA comentó que lo que vio el día que realizó la inspección en este destacamento fue "asombroso". "Yo he estado mucho tiempo de los dos lados del mostrador, como abogado y como juez, lo que me permite ser bastante objetivo en cuanto a las condiciones de detención de una persona. Esto realmente era infame. Era una cosa que no se podía soportar. No se puede pensar en que una persona haya podido estar detenida en un lugar así" remarcó en su testimonio.

En este marco, el juez del Tribunal IV de La Plata señaló que debido a que el edificio en el que funciona el organismo no "está adaptado para que pueda ser usado como comisaría", el desafío es "ver en qué condiciones van a ser alojadas las personas detenidas ya que de este modo es imposible ya que el panorama es inhumano".

Aclaró al respecto que los funcionarios de dicha delegación "no son los responsables de que tenga lugar esta problemática" sino que por el contrario, indicó que "muchos de ellos han puesto mucho empeño para que el lugar funcione, incluso realizando aportes personales para lograr mejoras".

El dr. Bruni explicó que un baño de mujeres que no medía más de 6 metros cuadrados fue reacondicionado para que pudiera funcionar como celda de criminales femeninos mientras que para los masculinos se improvisó un lugar de detención poniéndole rejas a un pasillo.

Este esquema precario que se había montado para darle solución a la falta de plazas comenzó a mostrar sus primeras fallas cuando al lugar comenzaron a llegar travestis. Como las improvisadas celdas tanto femeninas como masculinas estaban separadas por un pequeño espacio y como no podían poner a estas personas ni de un lado ni del otro, se optó por ubicarlas en una "franja" que había quedado asignándole a cada travesti detenido un custodio personal.