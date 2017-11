Nueva marcha por Santiago Maldonado, con un fuerte mensaje al Gobierno de Macri

El hermano le dijo que no está dispuesto a una reunión y aseguró que no abandonarán el reclamo de justicia

Sergio Maldonado dijo que no está dispuesto a reunirse con el Gobierno, al no haberse entregado con vida el cuerpo de su hermano, Santiago, y avisó que “no vamos a abandonar (la lucha) y vamos a pedir justicia todos los días, hasta que sepamos la verdad”.

Luego de hablar ante una multitud en Plaza de Mayo, al cumplirse 3 meses de la desaparición de Santiago, y ante una pregunta que le formuló DyN en una improvisada rueda de prensa, Sergio Maldonado respondió: “Yo dije que me iba a reunir únicamente si era para que me entregaran a Santiago con vida, y no lo hicieron. Entonces yo no tengo que hablar a 90 días con ellos”.

“Me tienen que dar la verdad y llevar antes la Justicia a todos lo culpables, para que sean procesados y juzgados como corresponde, y parte de esos son los que están en el Gobierno”, apuntó Sergio Maldonado.

Denunció también a los que, a su entender, buscan “entorpecer y encubrir” la investigación de la desaparición y muerte de su hermano Santiago. “No cuenten conmigo para sembrar odio y división en la sociedad”, dijo.

saber la verdad

“No vamos a abandonar, y vamos a pedir justicia todos los días hasta que sepamos la verdad”, reiteró.

Sergio Maldonado fue el único orador de la masiva marcha realizada ayer por el centro de la ciudad de Buenos Aires y que concluyó en Plaza de Mayo, al cumplirse tres meses de la desaparición del joven tatuador tras un corte de ruta reprimido por la Gendarmería, en el sur del país.

Flanqueado por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y por su propia esposa, Andrea Antico, Sergio Maldonado apuntó contra aquellos sectores, “incluyendo medios de comunicación, que quieren cerrar el caso” y aseveró que “una fuerza de seguridad del Estado, en este caso la Gendarmería, tiene que dar cuenta de su accionar”.

Sin embargo, al evocar la memoria de su hermano, advirtió que “seguiremos firmes pidiendo justicia por vos. Sólo así -dijo- podrás descansar en paz”, y aseveró que “no vamos a abandonar, y vamos a pedir justicia todos los días hasta que sepamos la verdad”.

“festival de canalladas”

Luego de reiterar sus críticas hacia el Gobierno, Sergio Maldonado, en presunta alusión al Ejecutivo, dijo que se lanzaron “un festival de canalladas” en torno a la suerte de Santiago, pero aclaró: “Aun así, no cuenten conmigo para sembrar odio y división en la sociedad”.

“Desde el comienzo, nuestro único reclamo ha sido saber la verdad y obtener justicia, sin distinciones partidarias ni objetivos electorales, como quieren instalar”, sostuvo.

Después, en sus declaraciones a la prensa, volvió a apuntar contra la Casa Rosada: “Nos están atacando permanentemente, nos atacaron funcionarios del Gobierno y nosotros lo que queremos es saber la verdad. No me voy a poner a retrucarle a cada uno lo que dice, no puedo gastar energía en pelearme con funcionarios y ministros, no me interesa. Tengo cosas más importantes”.

La marcha a Plaza de Mayo contó con el apoyo de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y partidos de izquierda, además de sectores del kirchnerismo.

Sergio, en nombre de su familia, agradeció a cada persona que colaboró, a cada organización social que apoyó nuestra lucha”, y reiteró por enésima vez el reclamo de “justicia por Santiago”.

En cuanto a cómo repercutió la desaparición, primero, y luego el hallazgo del cuerpo de su hermano en la familia, Sergio enfatizó que “la noticia de la muerte cambió todo”.

“Cuando confirmamos su muerte, comenzó el duelo. No estábamos listos para la muerte de Santiago”, confesó.

También advirtió una vez más, refiriéndose a la oferta que se le hizo a la familia desde el Estado, que “no queremos equipos de asistentes”.

En tal sentido, admitió que “eso nos coloca en franca desventaja para quienes armaron un festival de canalladas”, pero “aún así -remarcó-, no cuenten conmigo para sembrar el odio y la división en la sociedad”.

Finalmente, dijo que desde la familia “acompañamos el sufrimiento, y queremos saber la verdad y reclamamos justicia para todas las víctimas desaparecidas en democracia”.

“Santiago era un pibe de paz y en su memoria reclamamos qué es lo que pasó, y justicia para los responsables de su muerte. Hoy seguiremos firmes pidiendo justicia por vos. Sólo así podremos descansar en paz”, concluyó .