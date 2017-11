A pesar de las denuncias y controles, los cuidacoches dominan la Ciudad

Cada vez más agresivos, exigen “colaboraciones” a los conductores. En la Comuna dicen que “hacen rastrillajes y hasta se han sancionado kioscos que actuaron en complicidad” con los “trapitos”

Problemas callejeros, discusiones, maltrato, fuertes cruces verbales, daños materiales, batallas por el espacio público y la lista puede seguir en forma interminable para describir la presencia de los cuidacoches, una pesadilla cada vez más grande en la Ciudad. Planes para erradicarlos se enumeraron en grandes cantidades en las diferentes gestiones municipales, pero los “trapitos” permanecen y se multiplican en distintos sectores de La Plata.

Ello pese a que fuentes de Control Ciudadano sostienen que “se hacen operativos” y se han “sancionado kioscos en los que se detectó que actuaban en complicidad con los cuidacoches”.

Ayer, por caso, hubo un incidente en 50 entre 6 y 7 que terminó con la intervención de la policía. Al parecer, dos cuidacoches se enfrentaron con un joven que pasaba por el lugar quien, por razones que se investiga, se habría defendido de un intento de agresión. El episodio se amplió ante la vista de los curiosos que estaban por la zona, porque al parecer un mantero de la plaza San Martín habría intentado salir en defensa del joven que pasaba ocasionalmente por el lugar.

El hostigamiento que sufren los automovilistas al momento de dejar el vehículo estacionado, incluso en zonas donde hay que pagar estacionamiento medido, es creciente. No bien el conductor apaga el motor y se dispone a bajar del vehículo es cruzado por un “trapito” que primero se dirige amablemente ofreciendo el “servicio” de cuidado del auto y, si observa que el vecino no quiere acceder a la supuesta protección del rodado, el tono cambia y no faltan amenazas para sembrar la preocupación y quedar conminado a “colaborar” con el cuidacoche.

Estas situaciones, según distintas denuncias, se viven en 45 de 2 a 4; en 3 entre 43 a 45; en 2 de 45 a 48, como así también en los alrededores de plaza San Martín, y en 46 de 9 a 11, donde directamente los trapitos administran el espacio público. Periódicamente también se instala esta mecánica en el Paseo del Bosque.

Los precios que cobran, por supuesto, no son fijos. Pero una “colaboración” menor a los 10 pesos no es bien vista por los “trapitos”. Ese valor, como mínimo, significa más de dos horas de estacionamiento medido en hora pico, y más de cuatro horas en horario normal.

Otros piden directamente 60 pesos para “lavar el auto por afuera” y si el conductor se niega al lavado puede tener al regreso una sorpresa ingrata en algunas zonas. Entre la colaboración que piden y el lavado, el precio puede trepar a 100 pesos por día. Claro está que sin contar lo que sale el Estacionamiento Medido.

A su vez, otros inducen a la infracción de tránsito. Con la idea de aprovechar los espacios hasta el último centímetro, les sugieren a los automovilistas dejar los rodados en las ochavas, o al límite de las rampas para discapacitados.

No faltan quienes piden que se estacione con más de un metro de distancia para administrar los espacios a su antojo, como ocurre en 3 entre 43 y 44, según denunciaron distintos conductores que sufrieron el accionar de los cuidacoches.

Desde la Municipalidad de La Plata informaron que se desarrollan “constantes controles en diversos puntos de la ciudad, para evitar que cuidacoches lleven adelante tareas ilegales”. En ese marco, desde la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano se detalló que “se logró reducir la cantidad, pero todavía permanecen en algunos puntos específicos, sobre todo porque al ver a los inspectores escapan”.

A su vez, indicaron que “se reforzó el patrullaje en lugares donde los vecinos denuncian la presencia de cuidacoches que generan diversos problemas”. “Incluso -dijeron- se sancionaron kioscos que fueron detectados actuando en complicidad”. Remarcaron que “el trabajo que se viene haciendo desde Control Ciudadano, ha logrado liberar las inmediaciones al Estadio Único durante los eventos que allí se desarrollan y que han puesto a nuestra ciudad como epicentro de grandes espectáculos musicales reconocidos a nivel internacional”.

Desde la comuna señalaron que el objetivo principal será el de permitirles a quienes realizan esta actividad, encontrar una mejor salida laboral, la cual se promoverá mediante cursos de capacitación en oficios con el programa de empleo del municipio y la nación desarrollan en conjunto en la ciudad, a través de la Dirección de Empleo y desarrollo productivo.