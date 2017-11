El talento queda en familia: Mery Granados llega a la Ciudad “Con las alas puestas”

La hija del humorista Pablo Granados inició este año una carrera musical: ahora, trae una colección de pop fresco y juvenil a La Plata

En la casa rosarina de los Granados sonaban, como en buena parte de los hogares argentinos de los ‘90, Charly y Fito. Pero Pablo, pianista y compositor musical más conocido por su faceta de humorista que desempeñó desde los días de “Videomatch”, alimentó a sus hijos con otras influencias, revela Mery, una de las hijas de Pablo; “El disco ‘Rosarinos’ (Abonizio, Goldin, Fandermole), ‘Celebrate!’ de Kool and the Gang y el ‘Bossa n’ Beatles’ de Rita Lee siempre sonaban en el auto y me encantan, los sé de memoria”, revela la joven artista en diálogo con EL DIA, en la víspera de su visita a la Ciudad, esta noche, para presentar su primer trabajo discográfico, “Con las alas puestas”.

La menor de las Granados se lanzó a este desafío hace apenas algunos meses, aunque, cuenta, la cantante tiene toda una vida gestándose en su interior.

“Canto y escucho música desde que nací, siempre quise ser cantante y me gustaban mucho las canciones que componía mi papá. Le pedí mil veces que me componga hasta que un día llegó con “Sería más fácil” y la sentí mía al instante. Ahí empezó todo el proyecto”, revela la cantante de 24 años, que mostrará su repertorio desde las 21 en 54 entre 6 y 7.

“Sería más fácil” es uno de los 13 temas que compone “Con las alas puestas”, donde la artista canta a dúo con Ale Sergi, de Miranda! Miss Bolivia también aporta al disco, en la canción “El Sabor de tu Boca”: junto a Mery y la youtuber Daiana Hernández protagonizan el videoclip de la canción de notable influencia funky.

“Sentí mucha buena onda desde el principio de parte de los dos”, cuenta Mery sobre las colaboraciones. “Son músicos que admiro y sigo hace muchos años y fue un placer que se copen. Yo iba al colegio con la mochila de Miranda y ahora su cantante participó en mi primer disco, es un sueño cumplido”, sigue, entre risas.

“Con las alas puestas” completa con estas participaciones un círculo de pop fresco y feliz, entonado con juvenil frescura por Mery, que canta las letras que escribe su padre, lírica de notable impronta rosarina: Pablo Granados armó en paralelo a su trabajo humorístico una carrera como compositor y letrista no tan conocida por el gran público, aunque su “El oficio de ser mamá” sonó en todas las radios del país hace poco más de una década. Ahora, escribe para su hija, invirtiendo la habitual dinámica padre-hija: “Ahora, la que se mete en lo del otro soy yo”, dice Mery risueña, aunque se pone seria para hablar del legado de papá. “Mi papá y mi hermano (Migue) son dos músicos increíbles y me hicieron conocer un montón de artistas grosos desde que soy chiquita. Sin ellos conocería la mitad de la música que conozco hoy”, afirma.

ESENCIA

Entre las canciones que su padre escribió para ella, ¿tiene favoritas? “Cada tema tiene algo especial para mi”, dice, aunque aclara que “siento que ‘Mariposas’ es mi esencia, la primera canción que muestro cuando quiero que me conozcan. Las baladas como ‘El último capítulo’ las disfruto mucho en la parte interpretativa y las más movidas son las que más me divierten arriba del escenario”.

Mery, una de las jóvenes “influencers” de mayor crecimiento en los últimos tiempos, tiene muy atado este proyecto musical a las redes sociales, donde disfruta de una conexión muy fuerte con sus seguidores: “Las redes te abren muchas puertas a la hora de dar a conocer lo que hacés y eso esta buenísimo. Antes las bandas tenían que recorrer las radios dejando sus discos para que los escuchen y ahora es más fácil, con un celular e internet en tu casa podes llegar a millones de personas. El desafío está en lograr llevar esas millones de personas a escucharte en vivo”, explica quien también es fotógrafa “desde chica”.

“En mi casa había una camarita pocket, agarré el velador de mi cuarto, empecé a jugar con la luz y me encantó. Cuando terminé el colegio estaba decidida a ser fotógrafa profesional, hice la carrera y trabajé varios años de eso pero la música siempre fue más fuerte y ahora me dedico de lleno a ser cantante. Aunque sigo amando sacar fotos”. El combo perfecto para la era de Instagram.

Mery llegará a la Ciudad acompañada por una banda integrada por Franco Scarlassa (guitarra y coros), Teo Santa María (bajo y coros), Juani Bernal (guitarra y teclados), Lucas Irigoyen (teclados, guitarra y coros) y Javier Travaglini (batería), en la que “a veces” toca su padre y canta su hermano.

“Van a sonar las canciones del disco, algunos covers para cantar entre todos y nuestro juego “10 canciones en 10 minutos”: con el cronómetro prendido a modo de desafío vamos cambiando de canción cada un minuto, como si fueran mis covers de Instagram! Es muy divertido y la gente se re copa”, adelanta.

Para agendar

Qué: Mery Granados presenta “Con las alas puestas”

Dónde: Pachanga, 54 entre 6 y 7

Cuándo: Hoy a las 21