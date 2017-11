Los marinos podrían estar en grado de supervivencia extrema

Lo señalaron ayer el ministro de Defensa y el vocero de la Armada en una muestra de rechazo a perder las esperanzas por los 44 tripulantes del ARA San Juan, a 12 días de su extravío

Tanto en el Gobierno como en la Armada mantienen la esperanza de encontrar con vida a los 44 tripulantes del ARA San Juan, que pueden encontrarse en una situación de “supervivencia extrema”, al tiempo que se hace “lo imposible” por encontrar al submarino, once días después de su desaparición en el océano Atlántico.

“Se está haciendo un gran trabajo de búsqueda: lo dicen los americanos y los ingleses, no tiene precedente un acontecimiento tecnológico como el que está pasando en el Atlántico sur en la Argentina”, destacó ayer el ministro de Defensa Oscar Aguad, durante su visita a la base naval Puerto Belgrano.

Asimismo, rechazó perder la esperanza por los 44 tripulantes, e insistió en que hay que ser “respetuosos” con las familias, ya que, “si bien van 11 días de búsqueda, no quita que puedan estar en una situación de supervivencia extrema”.

Tanto el vocero de la Armada Enrique Balbi como el ministro Aguad, fueron consultados por la investigación iniciada por el Gobierno en la cúpula de la Armada para discernir responsabilidades en torno al operativo.

El primero destacó que la propia fuerza naval ha recopilado desde el primer día la información necesaria del procedimiento para presentarla ante la Justicia, mientras que el segundo instó a evitar “especulaciones” y afirmó que todo esto “vendrá después”.

El ministro desmintió además que se hubiesen abierto 40 expedientes en el seno de la Armada y apuntó que, por el momento, sólo está en marcha “un sumario administrativo” para saber qué pasó.

A su vez, sobre el denunciado bloqueo de cuentas sueldo de tripulantes del ARA San Juan por parte de algunos familliares, el jefe de prensa de la Armada explicó que se trató de un problema administrativo que ya fue solucionado con el Banco Nación.

“El Banco Nación ya recabó toda la información de esposas, concubinas y familiares directos -en los casos de aquellos tripulantes que no estaban casados o en pareja- y que hayan sido denunciados por el causante para que puedan seguir cobrando sus haberes”, por lo que mañana (por hoy) tras un trámite administrativo, tendrán acceso a las cuentas”, informó Balbi.

Consultado sobre si la desaparición del San Juan se trataba de un “acontecimiento irreversible”, Balbi enfatizó que, por orden del presidente Mauricio Macri, del ministro Oscar Aguad y del jefe de la Armada, “seguimos abocados a la búsqueda y no se habla de ningún tiempo definido para su cese, porque aún no lo encontramos”.

“La Armada y el Ministerio de Defensa vienen comunicando que hasta que no haya indicios o certezas de la situación del submarino ARA San Juan no podemos afirmar algo contundente. Si bien van once días de búsqueda, eso no quita que los tripulantes no puedan estar en una situación de supervivencia extrema”, dijo Balbi.

En ese contexto, el vocero de la Armada recordó que ayer partió desde Comodoro Rivadavia el buque Sophie Siem, (ver Pag 12) cuya búsqueda se centrará en el punto en el que los investigadores suponen que se produjo la explosión detectada tanto por un organismo con sede en Austria como por los Estados Unidos, y con un radio de 64 kilómetros.

Previamente, en Bahía Blanca, Balbi informó que en el marco del operativo de búsqueda se está trabajando en un “área circular con un radio de 40 kilómetros”.

“El área barrida es de 1.500.000 kilómetros cuadrados y las profundidades van de 200 a los 1.000 metros”, sostuvo el vocero de la Armada.

Balbi señaló estos datos en el marco de un contacto con la prensa en la Base Naval de Puerto Belgrano, lugar en el que llegó ayer por la mañana junto con el ministro de Defensa Oscar Aguad y el jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur.

En la citada base ubicada a 30 kilómetros de Bahía Blanca se encuentra el Comando de Adiestramiento y Alistamiento, ex Comando de Operaciones Navales, lugar donde se coordinan las tareas de búsqueda del submarino.

“La última área es un área circular centrado en el último punto comunicado desde Austria, Viena, con un radio de 40 kilómetros, ahí se está concentrando la búsqueda particularmente”, agregó el vocero.

Balbi dijo que buques con “sondas multihaz permiten hacer un barrido al fondo, un mapeo tridimensional, y los destructores y corbetas están en otras áreas, muy cerca, para evitar interferencias mutuas”.

Por su parte, el ministro Aguad reiteró que “nuestra única preocupación es encontrar el buque, nuestra única preocupación son las familias y estamos informando en tiempo casi real. Nuestro único interés es encontrar el submarino, llevarle una respuesta a quienes sufren las pérdidas o las supuestas pérdidas de seres queridos y al resto de la comunidad que está angustiada y conmocionada con este evento”.