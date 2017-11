La detención del ex vicepresidente generó una fuerte polémica en el peronismo

Aníbal Fernández y Oscar Parrilli defendieron a Boudou. Los gobernadores Uñac y Urtubey estuvieron de acuerdo con el Juez

| Publicado en Edición Impresa

Cristina kirchner fue a la ceremonia de bautismo de sus nietos en río gallegos. No hizo declaraciones/télam

La detención de Amado Boudou generó una fuerte discusión en el seno del peronismo, con algunos dirigentes como Aníbal Fernández, Oscar Parrilli y José Luis Gioja cuestionando al gobierno y a otros dirigentes de su sector político, y a gobernadores y legisladores no kirchneristas defendiendo a la Justicia y cuestionando al ex vicepresidente.

De la vereda de Cambiemos, los funcionarios como Marcos Peña, prefirieron poner paños fríos a la polémica, y otros, como Ocaña y Ernesto Sanz, criticaron duramente al ex vicepresidente de la Nación.

Cristina Kirchner prefirió refugiarse en Río Gallegos, Santa Cruz, donde participó del bautismo de los hijos de Maximo y mantenerse en silencio.

DURA INTERNA EN EL PERONISMO

El ex jefe de Gabinete kirchnerista, Aníbal Fernández, le pidió ayer a los dirigentes de su partido que, tras la detención del ex vicepresidente Amado Boudou, “dejen de hacerse los pelotudos y pongan la cara de una vez por todas por los que laburaron y defendieron a capa y espada” al gobierno anterior.

“Estoy buscando que los dirigentes de mi partido dejen de hacerse los pelotudos”, afirmó hoy el ex jefe de Gabinete en declaraciones radiales, en las que afirmó que “lo que le están haciendo (a Boudou) es una porquería”.

“Dejen de hacerse los pelotudos”

Aníbal Fernández (ex Jefe de Gabinete)

A los dirigentes del PJ

En contraposición a la postura del kirchnerismo, el gobernador peronista de San Juan, Sergio Uñac, y Juan Manuel Urtubey dijeron que hay que “respetar” la decisión de la Justicia y se despegó de las últimas declaraciones de la senadora electa Cristian Fernández, al asegurar que con esta decisión “no está en juego” la democracia.

El presidente del Partido Justicialista (PJ), José Luis Gioja, cuestionó que “los que se llenan la boca hablando de republicanismo y Estado de derecho sólo quieren someter en defensa de sus intereses a quienes se les oponen, avasallando la división republicana de poderes”.

En tanto, Parrilli aseguró que “están utilizando a un gran sector de jueces, en especial de Comodoro Py, para perseguir a dirigentes opositores” e indicó que Lijo “tiene la causa del Correo contra Mauricio Macri por la cual el Presidente intentaba perdonar a su familia 70.000 millones de pesos”.

“Si hay riesgo para que Boudou pudiera entorpecer la investigación sobre su patrimonio, una locura absoluta, (Mauricio) Macri debería estar, no preso, recontrapreso, quién más que Macri está obstaculizando la investigación”, dijo el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

PRUDENCIA Y SATISFACCIÓN EN CAMBIEMOS

Desde el lado del Gobierno, el jefe Gabinete Marcos Peña, sostuvo ayer que el gobierno tomó con “mucha prudencia” la detención del ex vicepresidente Amado Boudou, destacó el “valor positivo de que todos seamos iguales ante la ley y que no haya impunidad para nadie”, y consideró que el procedimiento “está dentro de la legalidad”.

Al ser consultado sobre las críticas que generó la detención del ex vicepresidente, Peña sostuvo que “es un tema que tiene que responder la justicia” pero indicó que el procedimiento “está claramente dentro de la legalidad y es la justicia la que tiene que obrar con independencia, explicar en todo casos los procesos y poder tomar la responsabiliad que le confiere la Constitución”.

“Es parte de ese aprendizaje de convivir en una República y sacar todo lo que tiene que ver con las cuestiones políticas que se cuelan en el medio”, concluyó.

En tanto la diputada nacional electa de Cambiemos, Graciela Ocaña enfatizó que “Boudou no es San Martín ni Belgrano, es un chorro, un ladrón”, por lo que enfatizó que “es importante que vaya preso pero también que devuelva el dinero que robó”.

“Boudou considera parcial a un juez que no hace lo que él quiere, pero hubo un peritaje, que duró dos años, y que llevó al juez a tomar esta decisión. Estaba llamado a indagatoria y no se presentó porque no tenía tiempo”, dijo la dirigente de Cambiemos.

A su vez, la diputada nacional Margarita Stolbizer advirtió que la detención de Boudou es “un dato positivo” pero reclamó que “no nos quedemos con el show, necesitamos condenas y que devuelvan lo robado”.

El ex senador radical y cofundador de Cambiemos, Ernesto Sanz, sostuvo ayer que es “positivo que la justicia avance” en las causas que investiga, y advirtió que “aún hay inconvenientes en los tiempos, como por ejemplo para llegar a los juicios orales y condenas”. Para Sanz, “la justicia se puso una vara muy grande con la tragedia de Once, pero logró en un año y medio llevar la investigación y terminar en condena”.