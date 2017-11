Estudiantes necesita recuperarse ante el ascendente Argentinos

El equipo de Bernardi, con los regresos de Mariano Pavone y Lucas Rodríguez, intentará retomar a la victoria luego del paso en falso en San Juan. Se verá por Fox Sports 2, del abono básico

Después de su pobrísima actuación en San Juan, que tiró por la borda el leve crecimiento de las últimas fechas, Estudiantes intentará hoy recuperar su identidad futbolística. Será desde las 14:05, cuando reciba a Argentinos Juniors en la cancha de Quilmes, con arbitraje del novato Pablo Echavarría y televisación liberada sin necesidad de tener el pack fútbol especial.

El equipo de Lucas Bernardi retrocedió en su última presentación. Jugó mal, volvió a carecer de convicción y, lo peor de todo, no mostró actitud, de las cosas más imprescindibles a la hora de jugar al fútbol en Argentina.

Los protagonistas hablaron luego del partido y repitieron en la semana que seguían viendo mejoras futbolísticas. La verdad es que parecieron más declaraciones de rutina que sensaciones genuinas. Estudiantes claramente dio dos o tres pasos hacia atrás, justo ante un rival limitado que con poco lo dejó sin nada.

Para esta tarde en Quilmes Bernardi vuelve a meter mano. Cambia el esquema y algunos intérpretes. Por un lado dejará en la bandeja de reciclaje el 4-3-3 para darle lugar al 4-2-3-1, con una dupla de volantes de contención, un tridente ofensivo (con la Gata Fernández de enganche) y un delantero de área, el grito casi desesperado de los hinchas: Mariano Pavone volverá a ser el “9” .

Otro regreso, muy importante, será el de Lucas Rodríguez, socio ideal para la Gata y de los pocos jugadores del plantel con un cambio de ritmo. En principio jugaría por la banda derecha y Marco Borgnino en la izquierda. Pero no habría que descartar que a último momento Bernardi decida incluir por derecha a Juan Otero y que Tití arranque por izquierda, razón por la cual el ex Rafaela será suplente.

El Pincha suma apenas 8 unidades en la tabla de posiciones. Se encuentra en el puesto 18 más cerca del fondo que de los puestos de clasificación a las copas. POr eso no puede seguir perdiendo puntos. Si bien el rival de esta tarde asoma como peligroso, sobre todo porque está jugando bien y no se resintió de acuerdo al que ascendió de la mano de Gabriel Heinze. Si quiere llegar a la segunda parte del torneo con chances de pelear alguna clasificación internacional no debería seguir resignado unidades.

El partido se jugará en un horario incómodo y antipático para los hinchas. No es sencillo para los albirrojos llegar hasta el Centenario a las 14 horas desde La Plata. Cada vez son más los que exteriorizan su fastidio de tener que movilizarse tan lejos para jugar de local. Con suerte, serán los últimos partidos antes de volver a su lugar en 57 y 1.

Rival en racha

Argentinos volvió a la máxima divisional con Alfredo Berti como entrenador en reemplazo de Gabriel Heinze y lo hizo con el pie izquierdo al perder en sus dos primeros compromisos, pero ahora ganó 13 de los últimos 15 puntos con cuatro triunfos consecutivos elevando y mucho el promedio para el descenso.

Para esta tarde no habría variantes con respecto al equipo que le ganó 4 a 2 a Arsenal en la Paternal tras haber estado 2 a 0 en desventaja. Bernardi apuesta a lo mejor que tiene para seguir escalando posiciones en un torneo que, por ahora, le sonríe. Estudiantes buscará que hoy le suelte un rato la mano.