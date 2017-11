Ya votan los graduados en la Universidad y definen la conducción en varias facultades

Los comicios empezaron ayer y finalizarán mañana, aunque en algunas unidades académicas se extenderán hasta el sábado

Con un fallo judicial que aterrizó en el Observatorio impidiendo votar a un grupo graduados por “tener relación de dependencia con la Universidad”; con el fuerte rumor de que el próximo titular de esa facultad podría ser el actual rector de la UNLP, Raúl Perdomo, y con una pelea electoral en Medicina, Exactas, Agronomía y Psicología que prácticamente definirá la conducción de esas casas de estudio para los próximos cuatro años, arrancaron ayer los comicios de graduados, ayudantes diplomados y jefes de trabajos prácticos (JTP). Tercera y penúltima estación hacia la designación de los decanos.

En el Observatorio, como se dijo, un dictamen judicial de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata impidió a un grupo 15 graduados votar en las elecciones que empezaron ayer. Algunos, incluso, eran candidatos de la Lista 18 Inti-Puca, afín a la actual conducción de la facultad, quienes se vieron obligados a “bajarse”.

Quince votos en el Observatorio, donde existe un padrón “chico”, pueden sellar prácticamente el resultado en favor de la oposición que apoya el Rectorado, dijeron algunos afectados.

María Paula Ronco es astrónoma, está haciendo el doctorado en la unidad académica del corazón del Bosque y ejerce un cargo interino. Explicó que “una persona afín al sector opositor a Inti-Puca impugnó a 28 graduados. La Junta Electoral central dio marcha atrás con algunos casos, pero 15 quedamos impugnados. Por ello, pedimos una medida cautelar ante la Justicia para que, mientras resolvía la cuestión de fondo, se nos permitiese votar en una urna aparte. Pero la Cámara fallo en contra”.

“Y eso a pesar de que la Corte Suprema, que hasta el año pasado mantuvo observado el estatuto de la Universidad, dijo que tener relación de dependencia con la facultad no es incompatible con el voto, pues el propio estatuto señala como único requisito ser egresado de la unidad académica e inscribirse para sufragar”, añadió Yanina Cochetti, otra afectada.

En el artículo 94 se especifica que “los ayudantes diplomados y los graduados integrarán un solo padrón. En dicho padrón se inscribirá a todos los ayudantes diplomados ordinarios y a los graduados egresados de la facultad respectiva”.

“Hace 4 años se aceptó la cautelar y todos pudieron votar”, recordó. “Ahora, pese al antecedente del fallo de la Corte, nos dejan afuera. Somos graduados y tenemos el derecho al voto cercenado”, afirmó.

Saliendo del Observatorio en dirección a la avenida 60, la diagonal del Bosque muere frente a la facultad de Medicina, donde se libra la última batalla para saber si el oficialismo continúa cuatro años más en el decanato o si hay cambio de mando.

La histórica Lista Independiente Nº 33, cercana a los profesores de Unidos por Medicina (Hoja de Roble y sectores afines), lleva como candidato a consejero directivo de los JTP a Fabio Mele (Marcelo Irigo es el suplente). En tanto, en Ayudantes Diplomados/Graduados los postulantes son Mariela Morante y Osvaldo Llarull (suplentes, Martín Miralles y Julio Arellano).

Enfrente tendrá al Frente de Graduados, que promete dar “una dura batalla” en sendas categorías.

Al directivo ingresa un JTP y dos representantes de los graduados/ayudantes diplomados.

Hasta ahora, el oficialismo tiene 5 profesores. La oposición, 2 profesores y los 5 estudiantes. La relación es 5 a 7. Así las cosas, si el sector opositor obtiene esta semana dos consejeros, ya estará en condiciones de nombrar decano. El sector oficialista necesita ganar los 3 en juego para llegar a 8. En tal caso definirá el no docente. En este escenario no se descarta un empate 8 a 8 como se dio hace cuatro años en Ciencias Exactas. La pregunta es si la Universidad “fabricó una llave” para salir de ese atasco, pues el estatuto no es claro al respecto.

Hablando de Exactas, en esa facultad también es clave la elección de graduados para definir a la futura conducción. Hasta ahora, el oficialismo cuenta con 5 profesores, un estudiante (Quebracho) y el no docentes: 7 consejeros. La oposición tiene 2 profesores y 3 estudiantes: 5 consejeros.

Así, las huestes de la gestión del decano Carlos Naón necesitan ganar dos de las tres bancas de graduados que se ponen en juego para asegurar la continuidad. Y la oposición tiene que “hacerse” con las tres para llegar a 8.

En la facultad de 47 y 115, con este panorama, es clave saber qué hará el consejero estudiantil de Patria Grande (agrupación El Pelo de Einstein). “No está definido”, dijo a este diario ayer una alta fuente de esa fuerza.

Agronomía y Psicología, con claustros de profesores partidos por antiguas (en 60 y 119) y nuevas internas (en el ex BIM 3), son otras casas que se juegan su futuro inmediato en los comicios que finalizan mañana.

Por otra parte y como se indicó, el dato que ayer sonó con fuerza en los jardines del Observatorio fue que los profesores que ganaron la elección de ese claustro le pedirían a Raúl Perdomo que sea el nuevo decano.

Se elige un jefe de trabajos prácticos y 2 graduados y auxiliares