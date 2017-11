Apuran el trámite para darles el DNI a la mujer de Los Hornos y a su hijo

| Publicado en Edición Impresa

La publicación en EL DIA de la agotadora batalla legal y administrativa que lleva a cabo Marcela Núñez para conseguir su Documento Nacional de Identidad (DNI) tuvo las primeras respuestas en la jornada de ayer. El Registro provincial de las Personas y la secretaría de Derechos Humanos se pusieron contacto con la familia para apurar el trámite de la joven de 23 años y de uno de sus hijos que lleva tres años sin ser identificado legalmente.

Núñez contó que su madre nunca la anotó. Al igual que a sus hermanos Carlos, Andrea, Daiana y Esperanza. Todos están incluidos en un expediente judicial para que tengan el DNI y acceder a trámites básicos y poder buscar un trabajo en blanco, entre otros beneficios a los que aspira Marcela.

La joven de Los Hornos asegura que su marido está desocupado. Hace changas, y en tiempos más difíciles directamente trata de limpiar vidrios, con el propósito de darle de comer a la familia.

Marcela busca tener un trabajo que permita ayudar a tener más fondos para los gastos cotidianos que tiene un matrimonio con tres hijos pequeños. “Nos ayuda mi suegro, pero ahora él tiene un problema de salud”.

La vecina contó que “llamativamente he tenido problemas para anotar a mi segundo hijo. El mayor y la nena más chiquita pudieron tener su DNI con el documento del padre, pero con el nene no tuvimos la misma suerte. En el registro de Los Hornos siempre nos dijeron que sin mi DNI no hay documento para mi hijo y esto también trae inconvenientes para el chiquito”.

Según se pudo saber, en la provincia de Buenos Aires, en los últimos meses, se redujo el número de chicos de entre 1 y 12 años sin identificar. Pero aún la cifra es alta, ya que en esa condición se encuentran cerca de 49.000 menores, según un trabajo realizado por distintas dependencias bonaerenses.

Ayer Marcela comenzó a recibir llamados de reparticiones oficiales con el objetivo de tener algo básico: su DNI y el de su hijo.